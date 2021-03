KRS er klare for eliteserien

Kristiansand Topphåndball er klare for eliteserien. Terje Lund

Mandag kveld bestemte Norges Håndballforbund (NHF) seg for å avblåse 1. divisjon. Det er gull verdt både for Kristiansand Topphåndball (KRS) og Randesund. Samtidig er Vipers to seirer unna seriegull.

For mindre enn 2 timer siden