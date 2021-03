I neste uke kan TIL få nyheten de ikke vil ha

TIL og de andre lagene i Eliteserien vil strekke seg langt for å unngå en ytterligere utsettelse av seriestarten.

I SPILL: Her er Magnus Andersen og Ruben Yttergård Jenssen i duell i en internkamp fredag for en uke siden. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Rune Robertsen iTromsø

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det kom fram på et møte torsdag ettermiddag mellom Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF), der TIL deltok.

Utviklingen rundt koronarestriksjonene i Viken (gamle Østfold, Akershus og Buskerud) gjør at ingen av lagene definert under toppidrettsparaplyen her får trene. Eliteserielagene Strømsgodset, Mjøndalen, Stabæk, Lillestrøm og Sarpsborg er rammet. De samme restriksjonene gjelder også i Haugesund og Bodø, noe sistnevnte har unngått gjennom å reise til Spania.

Tidligere i mars ble det vedtatt at seriestarten som opprinnelig skulle være 5. april ble utsatt til 2. mai. Nå er åpenbart også denne datoen i fare.

- I møtet ble det snakket om hvor lenge før seriestart alle lagene må trene. Da falt vi ned på fem-seks uker, sier TILs Lars Petter Andressen til iTromsø.

Selv om det ikke blir avgjort før over helga, ligger det i kortene at eliteserielagene dermed må begynne å trene i neste uke. Hvis ikke kan NFF måtte ta den vanskelige avgjørelsen å utsette seriestarten ytterligere.

Les også TIL-sjef om fotball-kaoset: – Vi setter oss ikke på et fly bare for å reise

Jobber på to felt de neste dagene

Kortet som spilles ut fra NFF for å unngå dette er ytterligere innstramming av smittevernprotokollen alle lagene på toppnivå har levd under det siste året. Det inkluderer blant annet hurtigtesting to ganger i uken samt at garderober stenges (se faktaboks). Disse innstrammingene er ifølge TIL-lege Jorid Degerstrøm i skrivende stund ikke iverksatt.

Fakta Disse tiltakene vurderes innført: Spillere og andre i kohorten hurtigtestes to ganger i uken. Det innføres bruk av munnbind når man ikke trener. Spillere må skifte hjemme. Ingen bruk av garderober. Styrkerom holdes stengt for spillergruppen, men kan benyttes i forbindelse med opptrening/rehabilitering Spillere skal som hovedregel ikke bruke offentlig transport. Det kan også bli innført bruk av hurtigtester i forbindelse med kamper, når det blir aktuelt. Les mer

Eventuell treningsleir til utlandet, eller spørsmålet om andre lag i solidaritet med de rammede lagene skal ikke skal trene er ifølge Andressen ikke et tema i NTF per i dag.

Derimot jobbes det på to felt de neste dagene i NTF og NFF. Det første handler om å få i gang seriespillet når det er planlagt.

- At seriestarten blir 2. mai er viktig. Vi har færre datoer å ta av i år på grunn av EM, sier Andressen til iTromsø.

Da norsk toppfotball fikk starte opp i 2020, havnet seriestarten midt i juni. TIL var den gang i 1.-divisjon, og måtte vente helt til starten av juli før de fikk starte opp. Likevel klarte begge divisjonene, på hengende håret, å bli ferdige før årsskiftet.

Et scenario er at kun de tre øverste divisjonene på herresiden får delta i cupen, ettersom de er regnet innenfor toppidretten. Likevel vil det bety en rekke ekstra kamper.

- Det er et sterkt ønske om at cupen blir arrangert, sier Andressen.

Les også NFF-grep gjør at TIL har fått nytt håp om å hente engelsk keeper – men jobber med en plan B

Punkt to handler om de forsterkede tiltakene.

- Gjennom forsterkede smitteverntiltak vil norsk fotball vise at vi mener alvor, og at vi kan gjøre dette, sier Andressen.

Skulle Eliteserien bli utsatt er han redd vi får kaotiske tilstander for å få kampene gjennomført.

- Samtidig ser vi lys i tunnelen, og gleder oss til å forhåpentlig komme i gang med treningskamper.

Vurderer ikke permittering

I fjor vår permitterte TIL spillerne sine da de ikke fikk trene. Dit er man på ikke på vei nå.

- Permittering er ikke nå vurdert. Per nå jobber vi for at seriestarten skal bli 2. mai, sier TILs daglige leder Øyvind Alapnes til iTromsø.

For klubbens økonomi vil en ytterligere forskyving ikke få noen dramatiske konsekvenser.

- Sånn sett vil man tvert i mot komme tettere på en del av året der vi kan fylle Alfheim, påpeker Alapnes.