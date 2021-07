– Flinke til å koble av når vi må

Arendalitten Martine Steller Mortensen og Nicholas Fadler Martinsen fra Son har vært kjærester, samboere og seilemakkere i åtte år. Denne uka får de OL-debuten.

Arendalitten Martine Steller Mortensen (26) og samboeren Nicholas Fadler Martinsen (27) fra Son i Viken sikret seg OL-billetten i Lanzarote i mai. Foto: Yepa Photography

TOKYO: – Vi har jobbet veldig hardt for å komme til dette mesterskapet, og det er skikkelig stas å være her. Kan vi klare å komme til en medaljefinale (topp ti av 20 båter, journ.anm.), er vi kjempefornøyd.

Det sier Martine Steller Mortensen, som ved siden av håndballkvinnenes landslagsmålvakt Katrine Lunde (41) fra Kristiansand, er den eneste utøveren fra Sørlandet i årets olympiske leker.

Martine Steller Mortensen i europajolle-VM i Como 2011. Foto: Privat

Mortensen og makker Nicholas Fadler Martinsen kvalifiserte seg til Tokyo etter 15 tøffe seilaser på Lanzarote i mai under forhold som tidvis var preget av frisk vind og veldig krapp sjø. Mortensen er seiltrimmer og den som jobber mest fysisk i den raske Nacra 17-båten.

– Jeg har ansvaret for balansen som skal sørge for at vi holder høyest mulig fart. Nicolas har ansvaret for det taktiske og styrer båten. Den har bare fire treffpunkter med sjøen, og med en toppfart på ca. 29 knop (55 km/t), er det som vi flyr på vannet, sier Mortensen ivrig.

Stygg skade

Tre uker før OL-kvalifiseringen skadet hun seg stygt på en treningsøkt, da et ror på båten boret seg inn i låret hennes. Hun måtte sy 20 sting og ble friskmeldt bare to dager før regattaen på Lanzarote.

– Det var en utfordrende skade, men jeg har lagt den bak meg nå og har fullt fokus på OL. Heldigvis er alt som det skal, forsikrer Mortensen.

Hun har i likhet med sin samboer og kjæreste Nicolas drevet med seiling fra hun var liten. Da de ble kjærester for åtte år siden, bestemte de seg for å satse sammen i en båt de visste ville bli en OL-gren fra 2016. Begge har gått gradene fra optimistjolle til europajolle og nå katamaranen Nacra 17. Over lang tid har de snittet på rundt 150 reisedøgn i året. Paret bor sammen i en leilighet nær seileanlegget i Moss og Mortensen legger ikke skjul på at idretten har en stor plass i livet.

Her er Mortensen og Nicholas Fadler Martinsen sammen under NM i europajolle i 2013 i Tønsberg. I NM konkurrerte de i kvinne- og herreklasse, mens de konkurrerte mot hverandre i tre år i norgescupen. Foto: Privat

– Vi seiler masse sammen og vi trener mye sammen utenom seilingen, som å gå på ski, sykle, drive styrketrening og spille tennis. Men vi skiller mellom jobb og fritid og er flinke til å koble av når vi må, sier hun.

Hun har konkurrert individuelt både i EM og VM. Det samme har kjæresten, som i tillegg har fått medaljer i disse mesterskapene. I 2019 vant de kongepokalen og «Mesternes mester» sammen med Gard Jacob Ørka og Emil Fadler Kvamme. I Tokyo er som nevnt en topp-ti-plassering det store målet.

– Uansett hvordan det går vil vi få verdifull erfaring fram mot vårt hovedmål, som er Paris-OL i 2024. Seiling er en sport man kan hevde seg godt i også som godt voksne. Men det er tøft å få det til å gå rundt økonomisk, erkjenner Mortensen.

Avhengig av støtte

Takket være et meget nøkternt forbruk og støtte fra forbund, klubb, sponsorer, foreldre, samt litt tidligere deltidsjobbing kan hun og samboeren drive med seiling på fulltid. Selv om Mortensen bor i Moss, følger hun med på seilemiljøet i Arendal og gleder seg over at byen de to siste årene har fått fram en aktiv juniorgruppe under ledelse av Carsten Hopstock. Mortensen fortalte ved påsketider disse unge rekruttene om sin egen satsing og er bevisst på å kunne være et forbilde. Selv hadde hun tidligere OL-seiler Siren Sundby (som i likhet med Nicolas Fadler Martinsen kommer fra Son) som idol da Mortensen var ung seiler.

I 2019 vant denne kvartetten kongepokal og «Mesternes mester» i seiling. Fra venstre Emil Fadler Kvamme, Nicholas Fadler Martinsen, Gard Jacob Ørka og Martine Steller Mortensen. Foto: Morten Jensen

Nacra 17-klassen har tre seilaser om dagen i fire dager, 28. juli, 29. juli, 31. juli og 1. august – totalt 12 seilaser. 3. august er det medaljeseiling for de ti beste av i alt 20 båter. Poengsystemet sammenlagt er tuftet på ett poeng for hver seier, to for andreplass osv. Sammenlagtvinnerne er det paret som står igjen med færrest poeng.