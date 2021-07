Håndballjentene slo Angola uten å imponere: – Dette holder ikke!

TOKYO/OSLO (VG) (Angola – Norge 21–30) Thorir Hergeirsson (57) var alt annet enn fornøyd med det norske spillet mot Angola. Storfavorittene vant likevel en solid seier på «halv maskin».

MISFORNØYD: Thorir Hergeirsson ga spillerne klar beskjed om hva han syntes om oppgjøret mot Angola. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Hva er det for slags holdning det her?! Vi faller 50 prosent i intensitet. Vi må skjerpe oss! Vi leder andre omgang med ett mål ... Dette holder ikke! Det er ikke godt nok! Vi må opp i ringene, sa en tydelig oppgitt Hergeirsson til spillerne da han tok timeout åtte minutter før slutt.

Da ledet Norge 25–19, og den islandske treneren fikk brukbar respons i form av en noe bedre avslutning på kampen. Norge vant til slutt kampen med ni mål.

– Det er tungt å gå ut av den kampen på at nivå vi er for gode for. Jeg synes vi skal fullføre med stil. Vi er på vei til å slutte å spille når det er ti minutter igjen, sier Hergeirsson til Discovery+ etter kampen.

Han var brukbart fornøyd med responsen til spillerne.

SCORET SEKS: Veronica Kristiansen var en av spillerne som markerte seg mot Angola. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– De svarer bra og leder 5–0 ganske kjapt etterpå. At Angola scorer to på slutten der er greit nok. Det er fryktelig krevende å spille mot et lag som får lov til å ta tempoet fullstendig ut av kampen, sier Hergeirsson.

Sanna Solberg-Isaksen ble norsk toppscorer med syv mål, mens Nora Mørk sto for seks scoringer - fem av dem op straffe. Veronica Kristiansen scoret også seks ganger.

– Vi vinner med en del mål til slutt, og er fornøyde med det. Men det er en liten tålmodighetsprøve. Det er et annerledes lag å spille mot. Ikke den peneste kampen akkurat, men det skulle bare vinnes, sier Norges kaptein Stine Bredal Oftedal til Discovery+.

Lenge jevnt

Angola holdt følge med Norge i 20 minutter. Isabel Guialo imponerte med sikre straffer og gode skudd fra distanse. Helt bakerst sto Teresa Almeida og gjorde flere gode redninger.

For Norge var det Veronica Kristiansen og Nora Mørk som sto for de mest positive prestasjonene, men det norske spillet var langt unna toppnivå.

Norge fikk etter hvert kontringsspillet til å sitte mot slutten av omgangen, og dro ifra. Nora Mørk ordnet 15–10 på straffe, og det var resultatet til pause.

PS! Norge møter Montenegro på torsdag løredag er Nederland motstander, før vertsnasjon Japan står på motsatt side mandag.