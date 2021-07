Var ute i kulden – slik feiret tromsøværingen Europa-triumfen

Det har vært spekulert i Sebastian Tounektis (19) fremtid hos Bodø/Glimt. Torsdag fikk han for første gang starte – og det i europacup.

Sebastian Tounekti (til venstre) og Erik Botheim i den blå lagune på Island fredag ettermiddag. Foto: Privat

Torsdag spilte Bodø/Glimt mot Valur i andre kvalifiseringsrunde i Conference League. Sebastian og resten vant overlegent over laget fra Island da de vant 3–0. Neste uke møter Bodø-laget samme motstandere på hjemmebane.

Tounekti kunne gitt Glimt en drømmestart da han fikk skutt fra god posisjon etter to minutter fra høyre flanke, men Halldorsson reddet. Ulrik Saltnes scoret senere Glimts første mål. Patrick Berg de to siste.

Glad for muligheten

– Vi tenkte litt på kampen som en krig. Vi visste at den kom til å bli tøff, banen var ikke optimal og laget vi møtte er kjent for å trøkke til i dueller. Vi skjønte ganske fort at vi måtte matche nivået for å kunne slå de, sier tromsøværingen Tounekti til iTromsø.

– Er du fornøyd med kampen?

– Det var en fin kamp i riktig retning. Laget leverer bra, for min egen del kjente jeg litt på det å ikke ha spilt en hel kamp på en stund, men alt i alt en grei kamp for min egen del også, forteller Tromsø-gutten.

– Det løsner bare mer og mer nå og laget spiller utrolig fin fotball, legger han til.

Dagen derpå feiret han og lagkameratene i den verdenskjente blå lagunen, før charterflyet hjem til Bodø. Blant dem tidligere TIL-aktuelle Erik Botheim.

Tounekti sier selv at han ikke har spilt 90 minutter sammenhengende på halvannet år.

– Hvordan var det å få spille så mange minutter som du gjorde?

– Jeg følte egentlig litt at det var på tide. Kroppen verker litt i dag, men det skal den, sier Tounekti.

Videre fortsetter han:

– Jeg har jobbet hardt og bra over lengre tid og tatt noen gode steg i riktig retning. I tillegg til det hele fått muligheten til å vise meg på banen og gjort min greie, sier kantspilleren som i vår utilgjengelig på grunn av skader, sykdom og landslagsopphold.

Tilfreds så lenge han får minutter

For en måned siden snakket iTromsø med Glimt-spilleren hvor han vurderte en overgang i sommer. Nå sier han følgende:

– Akkurat nå er jeg jo fornøyd siden jeg får spilletid, noe som er essensielt for egen spillerutvikling. Derimot er det ingen tvil om at man drømmer om å ta steget i utlandet og spille internasjonalt, avslører Tounekti.

– Kunne du tenkt deg en overgang eller et utlån til en annen klubb i Norge?

– Hvis jeg skulle fortsette karrieren min i Norge vil jeg tørre å si at jeg er i den beste klubben en ung spiller som meg kan være. Med tanke på fasiliteter, trenerstab og medspillere.

– Bank i bordet, men alt kan skje i fotball likevel, legger Tounekti til.

Den 19-år gamle Tromsø-gutten fra Tunisia var senest i Oktober i dialog med klubber internasjonalt.

FEIRER: Sebastian Tounekti feirer scoring under treningskampen mellom Bodø/Glimt og brann på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Åpen for det meste

– Når du nevner en mulig overgang til utlandet. Hvor kunne det vært realistisk for deg å ende opp?

– Nederland og Belgia er fine land med gode muligheter for unge spillere. Det er ingen tvil om at det å spille i storligaene i England og i Spania er drømmene, men pr. dags dato må jeg tenke realistisk, sier unggutten.

– Er det noen som har vist litt ekstra interesse i deg nylig?

– Det er noen klubber som har vist interesse ja, men til syvende og sist må klubben og jeg tar en evaluering når det kommer inn eventuelle bud. Akkurat nå er det enda litt tidlig å si om det blir noen overgang eller ei, avslutter Tounekti med.