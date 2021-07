Følg HamKam - AaFK og chat med vår journalist

Greier AaFK å tette noe av luken til topplaget HamKam? Vi følger toppkampen direkte.

HamKam blir AaFKs og Lars Arne Nilsens tøffeste utfordring så langt denne sesongen. Foto: Marius Simensen

I forrige serierunde sørget en sen utligning fra Erlend Segberg for at AaFK fikk et velfortjent poeng mot overraskelseslaget Jerv. I dag venter nok en motstander som har prestert bedre enn forventet denne sesongen, HamKam på Briskeby.

Etter at Kjetil Rekdal ble ansatt som trener har HamKam vært i kraftig framgang. Rekdal tok laget fra Mjøsbyen fra desidert sisteplass etter ni serierunder i fjor til en solid niendeplass i 1. divisjon til slutt. Resultatene har vært enda bedre i år, noe som har ført HamKam helt til toppen av tabellen med 26 poeng etter 12 serierunder.

AaFK halser fem poeng bak, og Lars Arne Nilsen øyner nok muligheten til å tette denne luka til to poeng før 1.divisjon tar fotballferie. Men da må Nilsen tukte ringreven Kjetil Rekdal. HamKam har bare sluppet inn 10 mål i årets sesong. Samtidig har de scoret 24 mål. Begge deler er best i divisjonen.

AaFK har slitt med å score mot lag som legger seg lavt. Blir det mål mot taktikeren og kynikeren Rekdal?

Hei, og velkommen til fotballchat og kampen mellom Hamarkameratene og AaFK på Briskeby. Kampstart kl. 20.