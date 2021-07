Rammes av RBK-prinsipp: – Vi gjør ikke unntak for Hovland

Even Hovland vil ikke få den kontraktsforlengelsen han ønsker i Rosenborg.

Even Hovland kan være på vei bort fra Rosenborg hvis han ikke takker ja til ett års forlengelse. Foto: Morten Antonsen

– I utgangspunktet så vil vi bare skrive ett og ett år av gangen med spillere som skal forlenge sin avtale her og som er over 30 år. Vi kommer ikke til å gjøre noe unntak i dette tilfellet, forklarer Mikael Dorsin til Adresseavisen.

Tilfellet sportssjefen sikter til er en mulig forlengelse av kontrakten til Even Hovland. Midtstopperen har takket nei til det ene tilbudet han har fått fra RBK.

Sportslig leder i RBK forklarer at klubben har faste prinsipper når det kommer til kontraktsforlengelser til eldre spillere. Foto: Morten Antonsen

Vil ha mer enn ett år

– Jeg har ikke hørt noe siden jeg takket nei til det første tilbudet. Sånn er situasjonen per nå, sier Hovland til Adresseavisen.

Til Nidaros bekrefter Hovland at kontraktsforslaget han fikk kun var en forlengelse på ett år.

– Det er en fordel for meg, jeg har blitt 32 år, så det er en fordel at kontraktslengden er litt lengre enn ett år. Det har jeg takket nei til, så skal jeg signere noe, så må jeg ha litt lengre perspektiv, forklarte han til avisen.

Jim Solbakken er Hovlands agent, han skriver i en tekstmelding til Adresseavisen:

– Helt uaktuelt å skrive ettårsavtale med RBK i dette tilfellet, lyder det fra agenten.

Interesse fra andre klubber

Ettersom 32-åringen nå har under seks måneder igjen av kontrakten står han fritt til å snakke med andre klubber.

Even Hovland har vært fast inventar i RBKs startellever denne sesongen. Foto: Morten Antonsen

– Har det vært noen interesse fra andre klubber?

– Det er interesse og det skjer vel litt ting, så får vi se om det er rett for meg og familien. Vi får telle opp når det nærmer seg. Jeg har fortsatt et par måneder igjen her hvis man ikke skal forlenge.

– Hva har du lyst til da?

– Jeg må se på hva som er best for meg selv og familien. Tilbud som dukker opp må jeg bare ta en vurdering på der og da.

