Tjelmeland byttet ingen spillere før det var spilt 80 min sist, mens Raufoss byttet 4 spillere like etter at Start tok ledelsen.Dette endret kampbildet og Raufoss tok mer over og fikk sin utligning. Vet dere om det å bytte lite spillere/bytte sent er noe Tjelmeland har gjort i tiden i Kisa og andre steder? Selv om det er lite kvalitet på benken så hjelper det med nye spillere med energi i et hvert lag. Håper ikke han venter like lenge med byttene i dag...