Åpningskampen som betyr ekstra mye: – Var ekstremt opprørt

Når Sverige og USA barker sammen i dagens åpningskamp i OL-fotballen, åpnes også gamle sår.

Hope Solo (i midten) kom aldri tilbake etter tapet for Sverige i OL i 2016. Nå vil de tidligere lagvenninnene revansjere tapet. Til venstre Becky Sauerbrunn, til høyre Carli Lloyd. Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

USA var den store favoritten foran OL i Rio for fem år siden. Så stoppet Sverige gullhåpet da de overraskende vant på straffer. Den amerikanske exiten i kvartfinalen ville imidlertid bli best husket for keeper Hope Solos utbrudd i etterkant.

– Vi spilte mot en gjeng med feiginger. De nektet å spille ballen, slo bare langt og spilte på fysikk. Det beste laget gikk ikke videre, og jeg tror nok ikke de kommer langt i turneringen, tordnet Solo etter kampen.

Utspillet sørget for at stjernekeeperen ble utestengt fra landslaget i et halvt år.

Det var det amerikanske fotballforbundet som tok beslutningen. Solo fikk også terminert kontrakten hun hadde med forbundet, ettersom hun hadde «brutt organisasjonens prinsipper», med flere kontroverser igjennom årenes løp. Stjernekeeperen kom aldri tilbake. Kampen mot Sverige ble hennes siste i fotballkarrieren.

I 2014 ble hun blant annet arrestert for bråk i hjemmet med flere familiemedlemmer. Kommentarene etter tapet for Sverige, var ifølge New York Times dråpen.

Megan Rapinoe, som nå er lagets store stjerne, gikk også ut mot Solo. Siden har ikke sisteskansen spilt for landslaget.

– Jeg kunne aldri vært den spilleren jeg er, uten å være den personen jeg er, var Solos respons på utestengelsen.

STJERNEKEEPER: Hope Solo var i en årrekke en stor stjerne som USAs sisteskanse. Foto: Eugenio Savio / TT NYHETSBYRÅN

I dag møtes de to lagene igjen for første gang siden sist OL. Og i motsetning til i herrenes turneringer, er de aller største stjernene med. USA er igjen storfavoritter, ettersom de ikke har tapt en eneste kamp på to og et halvt år. Amerikanerne ble verdensmestere for to år siden, Sverige tok bronse.

Nå er Kelley O’Hara (32) og de amerikanske jentene klare for å revansjere det bitre tapet fra 2016.

– Jeg var ekstremt opprørt etter tapet i 2016. Jeg har tenkt på hvordan vi kan revansjere oss i flere år, sier veteranen O’Hara ifølge svenske Aftonbladet.

Les også OL-sengen latterliggjøres: – De som tisser i sengen utsetter seg for risiko

Sverige er sett på som en outsider. Mange mener dette er det beste svenske landslaget noensinne, og svenskene er ikke redde for USA:

– Vi vil «jävlas» med USA i 90 minutter, sier landslagssjef Peter Gerhardsson.

– Man drømmer jo om et OL-gull. Det er også det eneste jeg ser for meg, sier Sveriges Kosovare Asllani.

– Vi har kjempet lenge for det her. Det er mange som har lagt både hjertet og sjel i å bygge svensk damefotball opp til det den er i dag, sier Hedvig Lindahl.

Avspark mellom USA og Sverige er klokken 10.30 norsk tid. Kampen sendes på Eurosport 1.

Hege Riise og Storbritannia møter Chile i sin åpningskamp onsdag klokken 9.30. Den sendes på Eurosport.