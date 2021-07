TIL-kamp utsatt – spillerne måtte vente timevis på flyplassen

Kantspiller Simen Henriksen var blant spillerne som skulle reise ned med morgenflyet som aldri tok av. Foto: FOTO: Rune Stoltz Bertinussen

TIL B skulle mandag spilt i Nasjonal G19-serie mot Molde på Aker stadion klokken 13.30, men etter at et SAS fly gjentatte ganger ble forsinket rakk ikke "Gutan" kampen.

Ettersom de ikke fikk et senere fly ble kampen til slutt avlyst. Etter et forsøk i å utsette kampen til senere på dagen ble det avklart at kampen ikke spilles i dag og er utsatt inntil videre.