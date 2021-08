Engelsk angrepsspiller på vei til Start

Start er i forhandlinger med den engelske spilleren Cameron Cresswell (21).

Den engelske spissen Cameron Cresswell er på vei til Start. Foto: Derby County

Artikkelen oppdateres

Ifølge Fædrelandsvennens opplysninger er Start og Cameron Cresswell i forhandlinger om de personlige betingelsene i kontrakten som skal gjøre ham til Start-spiller. Den 21 år gamle spilleren fra England har gått gradene i den engelske Championship-klubben Derby County. Spissen, som også spilte flere kamper som kant forrige sesong, har de siste årene spilt for U23-laget til britene. Men da kontrakten utløp 1. juli, var han en av elleve spillere som ble løslatt av klubben.

Det betyr at sørlendingene ikke trenger å betale en overgangssum for å få spilleren over til Kristiansand.

Fædrelandsvennen har torsdag vært i kontakt med klubbdirektør i Start Terje Marcussen og trener Sindre Tjelmeland, men ingen av dem ønsker å kommentere.

21-åringen står med 68 kamper for U23-laget til Derby County. Der har han notert seg for 21 mål og seks målgivende pasninger. Forrige sesong ble han toppscorer for laget da fant han nettmaskene elleve ganger på 19 kamper.

Cresswell har også fått med seg to a-lagsskamper for klubben. 20. mars i år ble han byttet inn av Derby-trener og tidligere Manchester United-legende Wayne Rooney i en kamp Derby County tapte 0–1 borte mot Stoke. Spissen spilte da åtte minutter. Han spilte også samfulle 90 minutter da klubben røk ut av FA-cupen mot Chorley.

Ifølge den engelske avisen Doncaster Free Press prøvespilte briten for League One-klubben Doncaster Rovers tidligere i juli. Det endte ikke med en kontrakt.

Det har vært en travel start på overgangsvinduet for Start. Klubben har allerede hentet inn tre spillere. Luc Mares er kommet inn fra MVV Maastricht, Jon-Helge Tveita fra Brann og i tillegg ble signeringen av Kristoffer Valsvik bekreftet på tirsdag.