Warholms sko-utspill gikk verden rundt: – Åpenbart en problemstilling

TOKYO (VG) Karsten Warholm (25) har fått mye oppmerksomhet for sine uttalelser om sko etter seieren over Rai Benjamin og den fantastiske verdensrekorden på 400 meter hekk.

fullskjerm neste SKODEBATT: Karsten Warholm i sine Puma-sko krysser målstreken foran Rai Benjamin med Nike-sko. På Benjamins sko kan man se grønne luftputer under sålen, som skal tjene til å redusere belastningen – og forbedre fremdriften. 1 av 3 Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters

På sosiale medier har uttalelsene hans blitt tolket som kritikk mot Benjamins skoleverandør Nike. På samme måte som Warholms Puma-sko har også de en karbonplate – men også en responsiv «luftpute», kalt «Air Pod». Disse skoene har Benjamin løpt på hele sesongen.

Både Nikes sko og de nyutviklede Puma-skoene som Warholm løper med, er godkjent.

– Hvis du legger en trampoline der, så er det bullshit, og jeg mener det tar troverdigheten bort fra sporten vår, sa Warholm i prat med engelskspråklig presse etter sin 400 meter hekk-triumf, med OL-gull og verdensrekord på 45,94.

Når OL-mesteren møter norsk presse onsdag kveld japansk tid, spør VG om han kan forklare nærmere hva han mente:

– Det var ingen måte ment mot noe enkeltindivid. Jeg føler at jeg har sagt det jeg kan si. Jeg ønsker ikke å gå mer inn på det. Det drar oppmerksomheten vekk fra det som jeg prøver å fokusere på. Men det er åpenbart en problemstilling som det må være et klart regelverk for. Men nå viser det seg sannsynligvis at mine sko kanskje er de beste, smiler verdensrekordholderen - og snakker om Puma-skoene som trener Alnes og Warholm har utviklet i samarbeid med Mercedes’ Formel 1-team.

– Det er umulig å si, for jeg har ikke forsket så mye på det. Jeg har ikke kunnskap til å uttale meg så mye om det.

I intervjusonen tirsdag sa Warholm til engelskspråklige media at «jeg skjønner ikke hvorfor du skal putte noe under en sprintsko» – noe som har blitt tolket som at han mente «luftputene» under Nike-skoene.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Nike, men har ikke lyktes med det.

Skoutviklingen i friidretten har skapt diskusjon helt siden Nikes karbonplater førte til rekordras i langdistanseløpingen, som til slutt endte med at Eliud Kipchoge brøt totimersgrensen på maraton i Wien. Det ble ikke offisielt godkjent som verdensrekord, men tjente til å bevise at skoutviklingen virkelig satte fart på de beste løperne.

Også på de kortere distansene eksperimenterer Nike med fjærlignende skoteknologi, men trakk støpselet ut av «Viperfly»-produksjonen – av frykt for at de ville smadre Usain Bolts rekorder på 100- og 200-meter.

Vinnerskoene

Også Warholm har utviklet egne sko, men uten de kontroversielle luftputene. Sammen med Warholm har Puma arbeidet for å komme opp med det beste utstyret for nordmannen. Det var et løfte Gulden ga til 25-åringen før de skrev kontrakten i 2019.

Sammen med ingeniørene i Formel 1-teamet Mercedes og Puma-systemet har Warholm og trener Leif Olav Alnes utviklet de nye skoene som han brukte i OL-finalen tirsdag.

– Vi har prøvd å lage så troverdige sko som mulig. Og vi har prøvd å lage så tynne sko som mulig. Selvfølgelig vil teknologien alltid være der, men det viktige er at vi kan sammenligne resultater, sier Warholm på den internasjonale pressekonferansen.

Hans trener Leif Olav Alnes sa i sommer til VG om Warholms egne sko:

– Det er nesten som å løpe barføtt. Skoen er supertynn og superlett, men gir likevel stabilitet og støtte.

Rai Benjamin sa tirsdag kveld - konfrontert med uttalelsene om skoene og banedekket i Tokyo:

– Det er en veldig god bane her. Den er myk, den gir mye, det er et fenomenalt dekke. Folk snakker om at det er banen, skoene og forholdene som var virkelig gode. Men jeg kunne ha hatt på meg andre sko og likevel løpt fort. Ingen ville klare det som vi har klart. Kevin Young, Edwin Moses - all respekt til de karene, men de kan ikke løpe det som vi akkurat løp nå. Det er en virkelig rask bane, det føltes godt, forholdene var virkelig gode.

Enkelte eksperter og tidligere utøvere har stilt spørsmål ved hvor stor forskjellen er på skoene utøvere løp med før i tiden og nå. Blant dem er svenske Aftonbladet Mats Wennerholm, som undrer seg over hvor stor betydningen nåtidens teknologi har for tidene.

TRODDE DET IKKE: Warholm så sjokkert ut da han så tiden, den nye verdensrekorden på 45,94. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Sages i to

Puma-sjef Gulden svarer slik:

– Det som folk er redde for, er når du begynner å legge inn karbonplater i en mellomsåle og sålen er høy. Vi har ikke det. For da kan du få en effekt av det som ikke er fair. Skoen vår er sikkert bedre enn før, men skoen har ikke en energi i seg selv. Alle sko som man vinner gull med eller setter verdensrekord med, blir også saget i to og sjekket. Og det er bra.

Puma-sjefen er samtidig klar på at skoene selvsagt er bedre nå enn for 30–40 år siden.

– Vi har laget en sko som er lett og som har en styrke i sålen, men vi har ikke lagt inn pute eller noe greier, for det vil vi ikke. Jeg tror alle løper i fair utstyr nå i Tokyo. Det er klart at skoene er bedre i dag enn på 80-tallet. Det skyldes en kombinasjon av vekt, stivhet i platene og passform. Så det er nok riktig.

Etter at Warholm satte verdensrekord på Bislett den 1. juli, ble skoene sendt til et laboratorium for å godkjennes. Det ble de. Det er samme type sko som Warholm har brukt i Tokyo. Etter det VG forstår har OL-mesteren brukt nye par til hvert løp, for superskoene er ikke er laget for å yte maksimalt lenge.

Blir belønnet

Warholm inngikk sponsoravtalen med Puma i 2019. Ifølge Gulden er de for lengst blitt som familie, både Warholm, mamma Kristine Haddal og trener Alnes.

Etter det VG kjenner til er kontrakten verdt mellom to og tre millioner kroner i grunnlønn per år for det norske friidrettsfenomenet fra Ulsteinvik. Nå kommer bonuser for den historiske prestasjonen i Japan i tillegg.

– Summene er ikke noe du forteller pressen, men Karsten skal få det han fortjener. Gutten har en veldig bra kontrakt. Når han løper sånn som nå, blir kontrakten bedre og bedre. Han blir ikke bare belønnet i dag, men han legger grunnlaget for å tjene enda mer i fremtiden. Og det fortjener han. Det er bare fair, sier Gulden.

– De kompenserer godt for sånne ting, gliste Warholm i et tidligere intervju med VG.

TETT SAMARBEID: Puma-sjef Bjørn Gulden inngikk en sponsoravtale med Karsten Warholm i 2019. Foto: NTB