Endelig kom Start-trene­rens første hjemme­seier

Sist Start vant en hjemmekamp, var 30. mai mot Aalesund. Mot Stjørdals-Blink fikk Sindre Tjelmeland omsider oppleve sin første hjemmeseier som Start-trener.

Sindre Tjelmeland og Start-spillerne ble hyllet av de fremmøtte på stadion etter kampslutt. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Det er vanvittig deilig. Vi har jobbet sakte, men sikkert for å bli bedre. Og i dag synes jeg vi gjør en god kamp.

Det sier en strålende fornøyd Sindre Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Det skulle fire forsøk til før han kunne feire tre poeng på Sparebanken Sør Arena.

For etter at han tok over Start, har det blitt tap mot Bryne og HamKam, og uavgjort mot Raufoss på hjemmebane. Flere ganger har han måttet se sitt lag slippe inn seine baklengsmål. Derfor var det godt for treneren å se helt andre takter i storseieren over Stjørdals-Blink. Gjestene fra Trøndelag ble sendt hjem med hele 1–4 i bagasjen.

– Vi har fortjent mer, og flere ganger har vi blitt snytt på overtid. Det er noe vi selvsagt må håndtere, men nå føles det bare deilig å ha tatt tre poeng, sier Tjelmeland.

Det ble rett og slett en festaften på Sparebanken Sør Arena. Det var god stemning gjennom hele kampen, Erik Mykland feiret sin 50-årsdag på stadion og etter at fløyta hadde gått, ble supporterne igjen på tribunen for å hylle sine helter.

– Det er så gøy, og supporterne våre fortjener denne seieren. Vi skal jobbe hardt for å gi dem flere slike opplevelser, forteller en glad Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Fornøyd med kampplanen

Start fikk en verst tenkelig åpning på kampen da gjestene tok ledelsen etter fire minutter. Men de gulkledde fra Kristiansand slo raskt tilbake.

To mål av Martin Ramsland og ett av henholdsvis Sander Sjøkvist og Eman Markovic sørget for at sørlendingene til slutt fikk en komfortabel dag på jobben.

– Vi har varierte angrep, både i overgangsfasen og i perioder hvor vi bruker lengre tid med ball. Vi får også skapt en del når de ligger lavt, så det er kjekt å se. Vi spilte oss enda mer ut av forsvar enn tidligere, så det var et steg i riktig retning, sier treneren.

Seieren gjør at Start legger seg like bak KFUM Oslo på tabellen. Begge lag har 17 poeng, men bedre målforskjell gjør at Oslo-klubben besitter 6. plassen som gir kvalik til Eliteserien. Tjelmeland sier det er fint å ta sommerpause i 1. divisjon med tre poeng.

– Men det er mye bedre å vite at vi leverer en god prestasjon. Nå har vi blitt fratatt poeng på verst tenkelig vis flere ganger, men vi står opp og leverer godt. Prestasjonen er det som gleder meg mest. Det vil avle fram flere poeng, mener Tjelmeland.

Martin Ramsland blir hyllet av sin trener. Foto: Tor Erik Schrøder

Hyller tomålsscoreren

Martin Ramsland ble kåret til Starts beste spiller av Fædrelandsvennen. 28-åringen leverte en komplett kamp på topp, og noterte seg for to mål og en målgivende pasning.

Spissen, som er på utgående kontrakt, er nå Starts toppscorer med fem mål på 13 kamper. Ramsland forteller at spillerne står igjen med en god følelse etter kampen.

– Nå har vi syv poeng på de tre siste kampene. Vi tar ferie fra seriespillet med god selvtillit og en oppadgående formkurve. Vi nyte denne seieren i kveld, sier han.

– Det blir vel ny kontrakt når du leverer sånne prestasjoner?

– Det er noe man må gjøre seg fortjent til. Det skal ikke hjelpe å bare være sørlending. Det var først og fremst gøy å score to mål igjen, svarer tomålsscoreren.

Tjelmeland er full av lovord om sitt førstevalg på topp.

– Selv når han ikke har scoret mål, har han vært dønn profesjonell og jobbet hardt. Så får han to mål og en målgivende i dag. Det er jeg strålende fornøyd med.

– Det er ett ønske fra oss å ha ham med videre. Han gjør en fantastisk jobb for laget og har mål i seg. Det viste han i dag, avslutter Tjelmeland.

Start spiller igjen på lørdag. Det er en cup-kamp borte mot Express. Neste kamp i 1. divisjon er borte mot Fredrikstad 18. august.