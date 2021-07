Ga double-spesialister tøff motstand: – Veldig bra

Casper Ruud får skryt etter å ha overrasket i doubleturneringen i Wimbledon. I kvartfinalen ble en spansk-argentinsk duo for sterk for Ruud og hans makker.

Casper Ruud har imponert under doubleturneringen i Wimbledon. Foto: Alberto Pezzali / AP

Ina Marie Sigurdsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kort om saken:

Casper Ruud og André Göransson tapte kvartfinalen i double i Wimbledon mot Marcel Granollers og Horacio Zeballos.

Nordmannen får likevel skryt av tenniseksperter for å ha kommet så langt når han ikke spesialiserer seg i double.

Tidligere var det mer vanlig at de beste spilte begge deler.

Casper Ruud har på nytt brutt en barriere i sin tenniskarriere.

I kvartfinalen i doubleturneringen i Wimbledon møtte Ruud og makker André Göransson en svært rutinert spansk-argentinsk duo. Marcel Granollers og Horacio Zeballos er 4.-seedet i turneringen.

Favorittene ble for tøffe for den skandinaviske duoen.

Wimbledon-eventyret er dermed over for nordmannen. Likevel kan en si at Ruud har nådd enda en milepæl som tennisspiller. Han bruker hovedsakelig double kun som kamptrening. På tross av det holdt han et solid nivå og gikk helt til kvartfinale i turneringen.

Selv om det ikke ble semifinale på Ruud og Göransson i den britiske hovedstaden, kom duoen lengre enn noen hadde spådd på forhånd.

– En stor prestasjon

Ruud ble slått ut i første runde av Wimbledon. Han har derfor kunnet fokusere på double. Før kvartfinalen vurderte nordmannen motstanderne til å være blant de beste i verden i denne formen for tennis. I løpet av tre sett viste Granollers og Zeballos hvorfor.

De spilte tilnærmet feilfritt. Nivået ble hakket for høyt for Ruud og Göransson. Nordmannen og svensken tapte til slutt i strake sett.

Christer Francke kommenterer tennis for Eurosport. Han er imponert over det 22-åringen fra Snarøya, som ikke har noen meritter å vise til i double, har prestert sammen med sin makker.

– Det er en prestasjon å nå så langt som de har gjort, mener han.

Fakta Casper Ruud Født: 22. desember 1998 (22 år). Representerer: Snarøya Tennisklubb. Rangert som: Nummer 14 i verden. Meritter: Har vunnet to ATP 250-titler på grus. Les mer

Større grad av spesialisering

Årets utgave er den 134. i rekken siden den første turneringen i 1877. Wimbledon har vokst fra å være et hageselskap til å bli en Grand Slam-turnering som tiltrekker seg verdens beste tennisspillere.

I tennis er nivået blitt så høyt at spillerne nå i større grad enn tidligere spesialiserer seg i enten single eller double. Før var det ikke uvanlig å kombinere single og double. John McEnroe og Serena Williams er blant dem som har vunnet titler i både single og double.

– At han greier å komme såpass langt i en Grand Slam-turnering når han vanligvis ikke spesialiserer deg på double, er veldig bra å ha på CV-en for Ruud, sier Francke om 22-åringens prestasjon.

Göransson er på sin side nummer 80 på verdensrankingen i double. Han har, til forskjell fra Ruud, utelukkende satset på denne formen.

Franke mener det har gjort ham til en god partner for nordmannen.

– Göransson satser kun på dette og er avhengig av å gå videre noen runder for å tjene noe på double. Han har gått «all in» her.

André Göransson fra Sverige spesialiserer seg i double-tennis og kom til kvartfinalen med singlespesialist Casper Ruud under Wimbledon. Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån

Til forskjell fra de andre double-parene i Wimbledon, har Ruud og Göransson kun spilt én gang sammen tidligere. De røk ut i første runde i ATP-turneringen på Mallorca for et par uker siden.

At duoen skulle komme så langt i Wimbledon, hadde få sett for seg. I hvert fall om vi skal tro Øivind Sørvald. Han er tennisekspert for Discovery og utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund.

– Det har gått bedre enn ventet. De har vist at de kan slå ut favoritter som er høyt seedet, sa Sørvald før kampen i London.

En tøff kamp mot noen av verdens beste doublespillere betyr at den 14. beste singlespilleren i verden er én erfaring rikere.

Les også Mentaltreneren glemmer aldri det 14 år gamle Casper Ruud sa i deres første møte