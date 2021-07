RBK-stopperen har spilt med smerter i hele år

Rosenborgs islandske stopperkjempe har slitt med vonde akillesser helt siden november. Nå våger han å være litt positiv igjen.

I åtte måneder har Hólmar Örn Eyjólfsson slitt med smerter i begge akillessene. Foto: Morten Antonsen

– Det blir sakte men sikkert bedre. Jeg er håpefull, men vil ikke «jinxe» det, sier Hólmar Örn Eyjólfsson.

30-åringen møter Adresseavisen utenfor Lerkendal to dager før RBK reiser til Island for å møte FH Hafnarfjörður. Dit skal også Eyjólfsson, men om han faktisk spiller er langt mer usikkert.

– For å være helt ærlig så har jeg hatt det bedre. Jeg har slitt med akillesproblemer i lang tid nå. Jeg startet å kjenne det først i november. Det har vært av og på helt siden da, men mest på.

22. juli spilles første kamp i andre kvalikrunde til Conference League på Island. Returkampen på Lerkendal er uka etter, den 29. juli.

Spilte med smerter

Islendingen startet de fire første kampene i årets sesong, men har siden den gang kun spilt to kamper. Noe skyldes en lyskeoperasjon som satte han ute i omtrent to uker, men stopperen har hele sesongen spilt med smerter i akillessene.

– Jeg spilte smertestillende for å dempe smerten. Etter kampene og i treningsukene var det ganske ille, forklarer Eyjólfsson og legger til:

– Til syvende og sist kan du ikke spille resten av karrieren med smertestillende. Noen ganger må du ta en pause og restituere litt.

– Det var har vært en rar og uheldig sesong for meg, sier Hólmar Örn Eyjólfsson. Foto: Morten Antonsen

Etter mindre belastning de siste ukene kan han rapportere om positiv effekt på akillessene. Likevel våger han ikke si noe om når han er tilbake.

– Håper på å være tilbake så tidlig som mulig. Det kan ta litt tid, men det er også mulig å spille med smertestillende.

Familien flyttet hjem

Stopperkollegaene Besim Serbecic og Even Hovland er på utgående kontrakt, og begge har takket nei til kontraktstilbud fra Rosenborg. Eyjólfsson derimot har kontrakt ut 2023-sesongen, og vil bli værende til tross for at familien akkurat flyttet tilbake til Island.

– Kona mi fikk et jobbtilbud hun ikke kunne si nei til, og datteren min begynner på skolen i august. Vi snakket om det og fant ut at det var den beste løsningen for oss alle.

– Endrer det noe for deg i RBK?

– Nei, ingenting.

– Ikke noe i det hele tatt?

– Nei, vi visste at dette kanskje kom til å skje. Dette var en del av planen, kanskje ikke at det skulle skje så tidlig, men det endrer ikke mye. Jeg har fortsatt sult til å spille og har et par gode år igjen i kroppen. Jeg planlegger å utnytte de årene, så familielivet må vente litt, smiler islendingen.

Møter kjente fjes

Møtet med FH Hafnarfjörður i Conference League vil for Eyjólfssons del bli et gjensyn med flere kjente fjes. RBKs egen islending innrømmer at det er få på Lerkendal som vet mer om motstanderen enn ham.

30-åringen ser fram mot møtet med sin gode venn Matthías Vilhjálmsson. Foto: Morten Antonsen

– Jeg kjenner faktisk mange av spillerne. De er et voksent lag og har mye erfaring med flere spillere som har spilt utenlands. Det blir en tøff kamp, noe det alltid er når du reiser til Island. Lagene der er disiplinerte, fysisk sterke og gir deg alltid en god kamp.

– Hvor god er de sammenlignet med RBK?

– For å være ærlig, så er jeg ikke helt sikker. De har ikke gjort det så bra i ligaen dette året, de har slitt litt. Men jeg var ganske imponert over at de klarte å slå Sligo Rovers både hjemme og borte.

På FH spiller tidligere RBK-spiller Matthías Vilhjálmsson, som er er god kompis med Eyjólfsson.

– Det blir fint å spille mot Matthías igjen. Han har nok aldri vært mer motivert foran en kamp.