Drømmesigneringen sa nei – kan TIL finne noen lignende?

KOMMENTAR: Hvis han selv hadde ønsket det, ville Tore Reginiussen (35) vært TIL-spiller i høst.

ØNSKET: Tore Reginiussen har vært ønsket av TIL i månedsvis. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gjennom vinteren og våren har TIL hentet inn en rekke nye ansikter i stallen. Felles for omtrent dem alle: Unge, treningsvillige spillere som skal ha potensial til å utvikle seg, bli gode i TIL og helst selges videre.

Dette er langt fra tilfeldig. Klubbens sportslige utvalg har ønsket å tydeliggjøre satsingen på gutter mellom 19 og 24 år. Noe de også har gjennomført gjennom kjøp av blant annet Tomas Totland (21), Felix Vrede Winther (21), Moses Ebiye (24), Sakarias Opsahl (21) og Casper Øyvann (21).

Denne linja er en erkjennelse av at TIL ikke har hatt nok spillere i denne aldersgruppa i stallen, samt at de mener egne lokale spillere på samme alder ikke kan fylle opp alle disse plassene.

Utfordringen er åpenbart at disse vil variere. De trenger hjelp, ikke bare fra trenerteamet, men fra eldre lagkamerater i stallen, for å ta stegene som er nødvendig. Godt voksne spillere, med gode evner til å lære bort, har TIL jevnlig hatt. Morten Gamst Pedersen, Miika Koppinen, Tom Høgli og Sigurd Rushfeldt er på hver sin måte eksempler på dette.

I dag er det Ruben Yttergård Jenssen (33) som fyller denne rollen. Den tidligere Kaiserslautern- og Groningen-proffen har opplevd livet der ute, og har slik sett med seg uvurderlig erfaring.

Han er ganske alene. Riktignok har Kent-Are Antonsen, Lasse Nilsen og Magnus Andersen flere hundre eliteseriekamper under beltet. Men de har ikke proff-erfaringen Yttergård Jenssen besitter. Det er lett å se at han trenger hjelp, i en sesong som ser ut til å handle om å overleve i Eliteserien.

I kulissene har TIL tatt konsekvensen av dette. For samtidig som de har jaktet, og signert, drøssevis av unggutter, har det vært jobbet mot spesielt ett slikt alternativ. Og det er ikke hvem som helst.

Tilbake i 2006 hadde TIL ansatt Ivar Morten Normark som hovedtrener. En av spillerne som var hentet inn var en 18 år gammel høyreist forsvarsspiller fra Alta. Tore Reginiussen fikk tillit i første hjemmekamp som defensiv midtbanespiller, i en trio sammen med Joachim Walltin og Patrice Bernier.

Våren ble vanskelig for TIL som, noen måneder Reginiussens debut, sparket Normark. Men for finnmarkingen var spilletiden gull verdt. Han ble en fast brikke i et fremadstormende TIL-lag i 2007 og 2008 under Steinar Nilsen. Dette var en kommende storspiller.

Tyske Schalke hentet han etter 2009-sesongen, i det som tegnet til å bli en flott karriere I stedet ødela skader nesten hans, og gikk tilbake til norsk fotball og RBK sommeren 2012.

Ni år senere kan vi fastslå at profilen ikke bare klarte å komme tilbake fra skader. Han ble kaptein på RBK gjennom mange sesonger, spilte 30 kamper på A-landslaget og har vunnet flere seriegull.

Men i sommer var det slutt, etter en kort tur til tyske St. Pauli i vår. Det har ikke stoppet TIL fra å forsøke «operasjon overtalelse.»

iTromsø vet at det fra TIL-hold det siste halve året har vært forsøkt å hente Trondheim-bosatte Reginiussen, senest bare for noen dager siden. Men 35-åringen skal ikke ønske å komme tilbake i toppfotballen, og skal høflig ha takket nei.

Vi har vel sett at folk har endre mening tidligere, men da iTromsø tidligere i uka snakket med TILs hovedtrener Gaute Helstrup, la han ikke skjul på at Reginiussen ville vært en viktig forsterkning.

– Hvis han er klar, så er det selvfølgelig interessant for oss det, sa Helstrup. Men dessverre for Helstrup og alle som følger TIL blir det nok med tanken.

– Det jeg kan si er at en del av det som Tore står for, liker jo alle grupper, så synes vi at vi har en del spillere med erfaring også. Det er mange vi derfor føler kan ta den type ansvar, men ja: Tore har mange av de egenskaper som vi liker godt, sa Helstrup videre.

Spørsmålet blir dermed nå om TIL kan finne en liknende type spiller. Som det ikke akkurat flyter over av, og TIL heller sjeldent har mulighet til å hente. Men det er ingen grunn til å la være å forsøke.

Det finnes sikkert mange drømmesigneringer for TIL. Men i den situasjonen TIL er i nå, vil jeg påstå at Tore Regininussen står helt der oppe.

