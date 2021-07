Tidligere Oilers-stjerne går til rival

David Morley (30) ble sendt på dør i Oilers. Nå er han klar for Frisk Asker.

David Morley kom til Oilers fra Lillehammer. Etter tre sesonger fortsetter han karrieren i Frisk Asker. Foto: Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er tunge signeringer blant lagene i eliteserien i ishockey om dagen.

Lørdag ble det klart at landslagsprofil Mathis Olimb (35) vender hjem til Norge og Vålerenga etter 14 år i utlandet.

Olimb blir en solid forsterkning for Oslo-laget.

Frisk Asker, som ble kåret til seriemester i sist sesong som ble avbrutt i vår, hadde også et håp om å sikre seg Olimb. Men løperen valgte Vålerenga.

Frisk Asker har i stedet fått tak i en annen stjernespiller.

David Morley, som de tre siste sesongene har spilt for Stavanger Oilers, har skrevet under på en toårskontrakt med Asker-laget, melder TV 2.

LES OGSÅ: Derfor kvittet Oilers seg med David Morley.

Det beste for klubben

30-åringen fra Canada var en av de beste spillerne i Oilers i de tre sesongene han spilte for klubben.

Like før hans opsjon på enda en sesong i DNB Arena slo inn, fikk spilleren beskjed av Oilers om at klubben ville benytte seg av muligheten til ikke å forlenge med Morley.

– På grunn av den usikre, økonomiske situasjonen i vinter, valgte vi å benytte oss av den opsjonen vi hadde. Vi så på det som lite formålstjenlig å sitte med økonomiske forpliktelser ut over det vi må ha. Derfor vurderte vi det i vinter slik at det beste var å avslutte kontrakten med David, sa Oilers’ sportssjef Pål Haukali Higson til Aftenbladet i vår.

Morley var skuffet da han måtte flytte hjem til Canada med familien. Men nå fortsetter karrieren i Frisk.

Frisk Asker har også sikret seg en annen spiller med fortid i Oilers, nemlig Jacob Lagacé.

Les også Oilers forlenger med to spillere

Jacob Lagacé spilte i Oilers i 2018/2019-sesongen. Han skal også spille for Frisk Asker kommende sesong. Foto: Audun Braastad / NTB

Flere nye inn

Oilers på sin side har også forsterket stallen før kommende sesong:

Backen Martin Lefebvre fra Canada er klar for klubben, løperen Christoffer Karlsen er hentet fra Sparta, Anders Tangen Henriksen (løper) fra Stavanger, med en fortid i Oilers, er også hentet fra Sparta, løperen Steve Whitney fra USA skal spille for Oilers kommende sesong og senteren Jarrett Burton fra Canada nylig signerte for klubben.

I tillegg har backen Nicolai Bryhnisveen forlenget med tre år, mens keeper Jonas Wikstøl har skrevet en ny ettårskontrakt.

Oilers fikk bronse i årets sesong da seriespillet ble avlyst i vår.

Mathis Olimb vender hjem til norsk hockey og Vålerenga etter 14 år som utenlandsproff. Foto: Fredrik Hagen/NIHF/NTB