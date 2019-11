– Det var det eneste riktige å gjøre. Det var som å ta hånden bort fra en varm kokeplate. Jeg hadde vært en idiot om jeg ikke hadde gjort det, sier han.

I april sa Hans Kristian Smedsrød opp jobben og tok et farvel til fast inntekt. Han ville følge løpedrømmen og inspirere andre til å bevege seg.

30-åringen fra Tromsø jobbet tidligere som konsulent for flere store bedrifter. Etter at han hadde fullført et oppdrag om forbrukslån for en bank, fikk han nok.

– Da følte jeg at jeg kastet bort tiden min. Jeg bidro ikke med noe til verden egentlig. Jeg ville gjøre noe mer konstruktiv.

Da tok han et drastisk valg. Ultraløperen leide ut leiligheten sin, kjøpte et ettmannstelt og en interrailbillett. Deretter dro han til Alpene for å satse alt.

– Det at jeg ikke har noen plan er planen, forteller han.

Privat

Lever av podkast

Han sitter på en internettkafé i Katmandu, hovedstaden i Nepal. Gjennom telefonen hører man stadige biler og tuk-tuk-er som tuter i bakgrunnen.

Smedsrød har nettopp fullført kraftanstrengelsen Everest Trail Race i Himalaya. Det er et seksdagers etappeløp, der utøverne løper over 30 kilometer hver dag i 2000–4000 meters høyde. Han ble nummer tre i løpet, en prestasjon som gjør han blant verdens beste ultraløpere.

– Det er den beste prestasjonen min hittil i karrieren. Dette er stort, forteller han entusiastisk.

Smedsrød er også en del av Norges landslag i ultraløp. Han følger et løpsprogram gjennom året. Uten om det handler det om å tjene inn penger for å overleve. Historiene han opplever på veien har han gjort om til en podkast. Nå er to mikrofoner og en lydopptager blitt hans levebrød.

– Jeg reiser ikke bare rundt for å trene og løpe. Jeg reiser for å møte interessante folk for å lage godt og eksklusivt innhold. Det er jobb, men ikke jobb samtidig, forteller han om podkasten «Nå er det alvor».

Navnet kommer fra da han tidligere i år valgte å si opp jobben. Da ble det på alvor, forteller han.

Inntekten hans kommer fra lytterne. Over 150 personer gir månedlige mikrobeløp, alt fra én dollar til noen hundre. Smedsrød tjener også penger på å være løpetrener. De som donerer får i tillegg tilgang til eksklusiv innhold og bakommateriale.

Fakta: Everest Trail Race Det er et etappeløp i Himalaya. Går over seks etapper på seks dager. Utøverne sover i telt mellom etappene. Utøverene løper omtrent 30 kilometer om dagen. Løpet varierer fra 2000–4000 meters høyde. Det er blitt omtalt som «verdens hardeste høydeløp». Utøverne kan ha fem kilo med essensielle ting med seg i en sekk.

Privat

Bor hos fremmede

Smedsrød trekker frem et helt spesielt møte som et eksempel. Langt oppe i fjellet, på et helt øde sted i Himalaya, fikk han en sterk opplevelse.

– Jeg fant ut at den siste gjenlevende fra den første ekskursjonen til Mount Everest i 1953, levde der. Han var 87 år gammel, og jeg fikk en lang samtale der han fortalte om hele opplevelsen. Det er unikt innhold man ikke får av å jobbe 9–16, poengterer han.

Det er friheten og muligheten til å gjøre ting man ikke kunne gjort med et «vanlig liv», som er en av motivasjonsfaktorene.

Han erkjenner at han lever greit med inntekten han har nå, men tyr til løsninger for å både bo billig og oppsøke interessante personer. Han benytter seg ofte av en app der fremmede tilbyr en gratis sofaplass for overnatting.

– Jeg fant vel egentlig ut etter noen år i vanlig jobb at penger ikke var så viktig. Det er viktig for å overleve, men det kommer til et punkt der man ikke trenger noe mer, sier ultraløperen.

Privat

– Vil inspirere andre

Smedsrød er klar over at han ikke kan løpe for resten av livet. Likevel velger han å se langt frem i tid. Han minner om at mange driver med ultraløp godt opp i 40-årsalderen. Alt handler om hvilken innstillingen man har.

– Måler er å se hvor god jeg kan bli. Jeg tror jeg kan nå kjempelangt, sier han.

Og selv om han prioriterer løpingen høyt, er det minst like viktig å produsere innhold som kan gi andre mer treningslyst.

– Jeg vil inspirere andre. Jeg vet at mange bruker episodene mine til selskap når de selv er ute å springer eller er på tur. Det er mange som tar på seg løpeskoene og kommer seg ut. Det motiverer meg sykt mye.