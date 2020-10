Her jogger studentene i nedoverbakke. Er det lurt, eller er risikoen for skade stor?

Eirunn Røtnes (24) til v., Emilie Olsen Bakke (22) og Harald Nyland (22) jogger ned grusveien de nettopp har løpt opp. Foto: Joar Offerdal Vatlestad

– Jeg har jo hørt meninger om at det ikke er lurt å løpe nedover, og at det kan være hardt for knærne.