Ingen ny verdensrekord for Vera(75)i hjembyen:- Vinden var grusom

Vera Nystad var ikke langt unna sin egen verdensrekord for kvinner over 75 år. Håkon Steinmo

Lørdag var Vera Nystad nær å sette verdensrekord under Midnight Sun Maraton. Allerede om to uker er 75-åringen på startstreken på nok et maraton.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden