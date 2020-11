VALGETS KVAL: Flertallet av oss velger å løpe til høyre, eller mot klokken, når vi skal gå eller løpe rundt et vann. Maratonløper Erlend Aano foretrekker å løpe mot klokken rundt et vann. Men skadeforebygging gjør at han likevel én av fire ganger gjør det motsatte. Foto: Pål Christensen