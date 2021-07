Alt startet ved en tilfeldighet. Nå får Aurora (18) eksperthjelp sørfra.

Duoen Aurora Fremnesvik og Maiken Bjerknesli vil kaste lengst mulig, for å bli best mulig.

Aurora Fremnesvik (t.v.) og Maiken Bjerknesli skal delta i junior-NM. Foto: Privat

Fem utøvere fra BUL Tromsø sin friidrettsgruppe deltar når junior-NM i friidrett går av stabelen denne helga, ett år forsinket. Mesterskapet, som avholdes på Askøy utenfor Bergen, skulle egentlig vært arrangert i fjor sommer, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien.

Et av de fremste håpene i Tromsø-troppen er sleggekasteren Aurora Fremnesvik (18).

– Jeg håper å komme til finalen, og så gjøre det best mulig der, men det er mange kastere med i år, sier Fremnesvik, som tok seg tid til en prat med iTromsø torsdag formiddag.

Tror på ny «pers»

18-åringen håper å sette ny personlig rekord i mesterskapet.

– Jeg har «pers» på 46.20, men har kastet over det flere ganger på trening. Formen kjennes bra ut, så klarer jeg å kaste som på trening så tror jeg det kan gå greit, sier stortalentet, som skal i aksjon fredag kveld.

Sleggekastkonkurransen er lagt opp slik at alle utøverne får tre kast. De åtte beste går videre til finalen, der de får tre nye kast.

Koronapandemien satte altså en stopper for mesterskapet i fjor, og Fremnesvik forteller at hun og resten av BUL Tromsø-troppen har tatt sine forholdsregler før NM-helga.

– Jeg regner med at det vil være strengt på banen med så mange utøvere. Vi har også ordnet leiebil slik at vi slipper å bruke kollektivtrafikk. Det er jo en del smitte i Bergen nå, sier sleggekasteren.

Startet som løper

Fremnesvik forteller at det var litt tilfeldig at hun valgte å satse på sleggekast.

– Jeg drev egentlig med løping, men fikk beinhinnebetennelse som 15-åring og fikk løpeforbud fra legen i seks måneder. Jeg hadde ei lillesøster som drev med sleggekast og syntes det så gøy ut. Jeg prøvde litt på trening, og så klarte jeg kravet til ungdomsmesterskapet i den første konkurransen. Det ga motivasjon, forteller BUL Tromsø-utøveren, og forteller litt mer om hverdagen som utøver i en idrett som ikke er av de mest kjente.

– Det er litt vanskelig i Tromsø siden vi har en så lang vintersesong. Da hallene stengte under koronapandemien i fjor fikk jeg ikke kastet fra mars til mai. Vi har jo ikke den beste hallen her i Tromsø, sier 18-åringen, som skal begynne på det siste året på videregående nå til høsten.

Får trenerhjelp sørfra

Fremnesvik utelukker ikke å flytte sørover etter videregående, for å få bedre forhold til å satse på idretten sin.

– Jeg har tenkt på det. Jeg har lyst til å studere jus i Tromsø, men så er ikke Tromsø den beste plassen for å satse på sleggekast når det kommer til hall og fasiliteter. Det kan bli aktuelt, sier 18-åringen, som er kvalifisert for å delta i NM for seniorer i september.

– Jeg vurderer å delta der også, sier Fremnesvik, som har fått hjelp av en trener på østlandet for å utvikle seg som sleggekaster.

– Peer Olav Moen har hjulpet meg og all ære til han for det det. Det er jo ikke et stort kastemiljø i Tromsø. Han er den beste treneren i sleggekast i Norge, i hvert fall etter min mening. Han har vært to ganger i Tromsø, og så skal jeg ned til han om to uker. I tillegg så sender jeg han videoer fra trening, sier Fremnesvik om treneren, som er bosatt i Porsgrunn og tilhører Brevik IL.

– Kan nå så langt hun vil

Trener Moen skryter av eleven sin.

– Aurora kan nå langt. Det er opp til henne selv og hvor mye hun er villig til å legge ned av arbeid. Hun er veldig disiplinert og følger opp når det gjelder trening, sier Moen og forteller litt om bakgrunnen for samarbeidet.

– Jeg har en avtale med BUL Tromsø frem til nyttår, med mulighet for forlengelse. Jeg skal være trener for Aurora og mentor for Stig (Fremnesvik, far og trener), for å bidra til å bygge opp et kastemiljø i Tromsø, sier Moen, som har topptrener-utdannelse innenfor friidrett i Norge, såkalt «trener 3».

– Jeg har fordypet meg i sleggekast, og har en datter selv på 19 år som kaster slegge og er i Europa-toppen. Det var egeninteressen som gjorde at jeg begynte, men så har det blitt en lidenskap, sier Moen, som ønsker Fremnesvik hjertelig velkommen dersom hun velger å flytte sørover etter endt videregående.

– Hun er hjertelig velkommen til Porsgrunn dersom hun flytter hit. Og skulle hun flytte til Oslo, så skal vi også få til noe. Men det må Aurora bestemme selv. Det er klart at det er et savn å ha en skikkelig hall med kastbur i Tromsø. Det er synd å ha en utøver med et slikt potensial som Aurora og så er det forholdene som ødelegger, sier treneren, som tror på en finaleplass under junior-NM for eleven sin.

– Jeg så at det var 17 utøvere påmeldt i slegge. Aurora har absolutt potensial til å gå til finalen, avslutter Peer Olav Moen.

Utøvere i flere disipliner

Den andre kasteutøveren fra Tromsø som skal delta i junior-NM, er Maiken Bjerknesli (18). Hun skal delta i kulestøt og diskos.

– Det hadde vært veldig gøy å gjøre det bra, få gode resultater og klare å «perse», sier Bjerknesli, som har personlig rekord på 10.30 i kule og rundt 30 meter i diskos.

18-åringen vurderer kulestøt som sin beste disiplin, og har blant annet en tredjeplass fra ungdomsmesterskap å vise til.

Bjerknesli skal gjennom kvalifisering i kulestøt fredag, før en eventuell finale lørdag. Kvaliken i diskos arrangeres lørdag, mens finalen går på søndag.

Sindre Moland (17), Jesper Lundin (19) og Bendik Blix (19) utgjør resten av BUL Tromsø sin tropp. Moland og Lundin konkurrerer begge i 3000 meter inder og 800 meter, mens Blix deltar på 1500 meter og 5000 meter.

Sindre Moland skal blant annet delta i 3000 meter hinder. Foto: Mats Lundin