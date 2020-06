Bekreftet: Treningssentrene åpner mandag. Dette blir de nye reglene

15. juni kan treningssentrene gjenåpne. – Det betyr alt, sier Kjersti Oppen i Virke Trening.

Mandag åpner landets treningssentre igjen. Dette bildet er tatt på Nr1 Fitness i Bergen denne uken. Til åpningen vil det være riktig avstand mellom tredemøllene og andre apparater. Foto: Tor Høvik

Viljam Brodahl Aftenposten

Helt siden 12. mars har alle treningssentrene i landet vært stengt. Etter tre måneder med tomme lokaler, får sentrene lov til å åpne igjen.

Statsminister Erna Solberg bekreftet dette på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Der meddelte hun at dato for gjenåpning blir 15. juni.

– Det er svært gledelig at vi nå endelig får åpne igjen. Vi gleder oss stort til å ønske alle gamle og nye medlemmer velkomne til trygg og sikker trening på sentrene. Gjennom smittevernstandarden er alle hensyn ivaretatt, slik at de kan føle stor trygghet rundt treningen sin, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør for Virke Trening.

Organisasjonen er bindeleddet mellom 400 treningssentre og myndighetene. De har i flere uker jobbet med å få på plass en bransjestandard.

– Det betyr alt. Å få hjulene i gang igjen, å få medlemmene tilbake, betyr enormt mye både for bransjen og medlemmene, sier hun.

Det forberedes åpning på Nr1 Fitness på Kronstad i Bergen. Foto: Tor Høvik

Dette blir reglene

Garderober vil kunne holdes åpen mot at man følger smitteverntiltakene. Gruppetreninger vil også kunne bli arrangert innendørs.

I samarbeid med myndighetene har Virke Trening utarbeidet en bransjestandard for treningssentrene. Nedenfor følger en oppsummering av sentrenes smitteverntiltak.

Kunder og ansatte som har symptomer på covid-19 må holde seg hjemme

Kunder og ansatte skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, men som et minimum ved ankomst og før de forlater senteret.

Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv. Vurder adekvate tiltak for å organisere kø og sørg for at gruppetimer starter opp slik at det ikke blir store samlinger i ventearenaer.

Alle ansatte og kunder skal holde en avstand på minst én meter til enhver tid. Under trening med lav intensitet, som for eksempel styrketrening og uttøying, skal ansatte og kunder holde en avstand på minst én meter. Ved trening med høy intensitet, som for eksempel spinning eller kondisjonstrening i sal, skal avstandskravet økes til minst to meter. Avstanden må kunne holdes under hele aktiviteten.

Hyppig renhold av alle kontaktflater som er hyppig brukt – særlig fokus på vask av felles utstyr, garderober, toaletter og dusj.

Godt renhold av gruppetreningsrom mellom gruppetimer. Fjern alt som ikke kan vaskes regelmessig.

For ubemannede sentre gjelder smittevernveilederen generelt, med tillegg for tiltakene beskrevet særskilt i punkt 14.

Fakta Punkt 14 om ubemannede sentre: For ubemannede sentre gjelder smittevernveilederen generelt, med tillegg for tiltakene beskrevet særskilt i punkt 14: • Økt krav til oppmerking på gulv i treningsrom, garderober etc for å markere avstand • Tilstrekkelig renhold iht bruk av senteret • Økt krav til synlige smittevernsplakater og hygieneråd • Begrensning på antall samtidig besøkende etter gjennomgang av lokalet for å sikre at krav til avstand overholdes til enhver tid •Tilstrekkelig bemanning og tilsyn slik at smittevernet ivaretas på senteret og renhold i tilknyttet virksomheten. Les mer

Kjersti Oppen er bransjedirektør i Virke Trening Foto: Virke Trening

Slik håndterer man ubemannede sentre

Et av de store spørsmålene har vært om ubemannede sentre får holde åpent. Slik vi omtalte torsdag, har det rådet usikkerhet og frustrasjon rundt dette.

– Tilstrekkelig bemanning åpner for at dette kan løses ved at man har jevnlig tilsyn gjennom åpningstiden, særlig knyttet til de mest populære periodene av åpningstiden, sier Oppen.

Hun presiserer at disse sentrene har et skjerpet krav om ekstra renhold, adgangsbegrensning og oppfølging av avstandskriteriene.

– Dette påhviler sentrene et stort ansvar, slik at de sikrer dette på best mulig måte. Derfor er det også et eget punkt i standarden som omhandler dette spesifikt, poengterer bransjedirektøren.

Renhold og hygiene står i fokus når sentrene åpner igjen. Foto: Tor Høvik

– Kan komme konkurser

Selv om sentrene nå kan åpne igjen, står bransjen fortsatt foran store utfordringer. Sommermånedene er de minst aktive månedene for sentrene.

– Tradisjonelt er denne perioden lavsesong for bransjen, så vi er nå helt avhengige av at gamle og nye medlemmer kommer til sentrene, forteller Oppen.

Den siste medlemsundersøkelsen til Virke viser at tre av fire medlemmer i treningsbransjen ikke tror at aktivitetsnivået vil være tilbake til det normale før tidligst ved utgangen av året. Det bekymrer Oppen.

– Vi er bekymret for at det kan slå ut i konkurser og tøffe tider til høsten. Dette blir uansett et svært spesielt år for bransjen og det er først mot slutten av året vi har fasiten for hvor hardt dette vil ramme.