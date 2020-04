Margit (23) ble koronasmittet i Østerrike. Søndag løp hun 21 kilometer.

Margit Sandem Fjellengen pådro seg virussykdommen covid-19 i Østerrike. Nå er hun friskmeldt og tilbake i god form.

21 km løping. Margit Sandem Fjellengen kom seg vel gjennom ruten fra Ørje til Dynjan. Foto: Kjell-Erik Kristiansen

Tilværelsen var sorgfri inntil den norske skikjøreren opplevde at heisene bare stoppet da hun var i bakken i østerrikske St. Anton. Da visste ikke 23-åringen at hun allerede var smittet av korona.

13. mars 2020 kommer Margit Sandem Fjellengen til å huske for alltid. Hun var på et fire måneder langt opphold i Østerrike kun for å stå på ski og kose seg.

Venninnen fra Stavanger hadde dratt hjem en uke tidligere. Det skyldtes ikke korona, men en korsbåndskade.

– Jeg var ute i bakken dagen lang, forteller frikjøreren fra Askim.

Så plutselig var det bom stopp i bakken. Heisene stanset og hun måtte ta seg ned til sentrum.

– Det var bare kaos. Folk løp i alle retninger med skiene sine. De var som gale. Hele bygda måtte i karantene, forteller hun.

Slik var livet i St. Anton. Ned fjellsidene i løssnøen. Margit Sandem Fjellengen er i sitt ess når hun kan holde på slik. Foto: Privat

Skulle gjøre noe annerledes

Etter fire år med studier i Sogndal valgte Fjellengen å gjøre noe hun hadde drømt om så lenge.

Det å ta en hel skisesong i alpene, bare for egen glede, føltes godt. Turen gikk til Tyrol i desember og det kjente turiststedet St. Anton med snaue 3000 innbyggere.

– Allerede i januar hørte vi om viruset, og da jeg var på flyplassen i Tyskland i slutten av den måneden, så jeg folk med munnbind, sier hun.

Venninnene fikk med seg at det ble innført tiltak i Norge, og så ble alle skiheiser i nabolandet Italia stengt. Da begynte de å skjønne alvoret.

Østfoldingen skulle egentlig ha vært i alpebyen til 26. april, men pakket ned i leiligheten i løpet av to timer og dro.

Margit Sandem Fjellengen i sitt rette element i alpene. Foto: Privat

Venninnen testet positivt

– Jeg tenkte litt på smitte fordi jeg hostet litt. Da jeg satt på flyplassen og ventet før hjemreisen, fikk jeg melding av en svensk venninne. Hun hadde testet positivt.

Fjellengen hadde på seg en buff som hun tok over munn og nese.

– Jeg prøvde å ta hensyn, prøvde å holde igjen hosten.

På Gardermoen ventet Heimevernet og søsteren som hadde tatt med munnbind til begge to. Passasjeren satt seg i baksetet.

Allerede underveis til Askim ringte Fjellengen legevakten i Indre Østfold. Turen gikk direkte til teltet der det var testing. Få dager senere kom svaret: Hun var positiv.

– Jeg ble overrasket, selv om jeg var ganske sikker. Det ble rart å kjenne på følelsen.

Karantene i annekset

I familiens enebolig har far et anneks i hagen. Der flyttet den yngste datteren inn i 14 dagers karantene. Hun var sliten, men usikker på om det var korona eller alt styret. Og hun har astma, men i lettere form.

– Fikk du noen symptomer?

– Ja, foruten å hoste hadde jeg dårlig smakssans og vondt i korsryggen. Men bare feber en halv dag.

Skiboden i kjelleren ble gjort om til et slags kjøkken, og hver gang det var middag satte faren klart noe hun kunne hente. Hverken han eller søsteren ble smittet.

Da den virussmittede var ferdig med å sitte isolert, var hun fortsatt i karantene noen dager – for å være sikker. Så kunne hun endelig løpe og gå tur med hunden.

Annekset som var basen i 16 dager. Titt deg i døren. Foto: Privat

Tilbake i god form

Helt frem til Margit Sandem Fjellengen var 18 år, løp hun orientering og drev med langrenn. Håndball og ridning var også populært. I Sogndal ble hun kjent med klatring og randonné.

– Jeg er fortsatt kjempeglad i å løpe i skogen.

Hun har alltid likt å være med gjengen i Indre Østfold o-klubb på løpeturer når hun har vært hjemme.

Sist søndag ble hun med fire menn på et 21 km langt løp fra Ørje til Dynjan. Gjengen brukte tre timer på kuperte stier. Hun var yngste – den eldste 60, og det var viktig å få med alle på den tre timer lange turen.

– Jeg føler at jeg er kommet meg i form etter koronaen. Det går an å overleve selv om du har lungesykdommer.

Det er godt å være ute av karantene. Nå kan Margit Sandem Fjellengen gjøre hva hun vil. Foto: Privat

Har gått bra med alle

Kommunelege Jan Børre Johansen Indre Østfold var den som ga Fjellengen beskjed om prøven.

Han forteller at virussykdommen er veldig forskjellig fra person til person.

– Noen tar det som helt enkle forkjølelser og tenker ikke på det en gang. Andre blir alvorlig syke. Det har noe med alder å gjøre og tidligere og underliggende sykdommer. Det vi ser er at de eldste ofte blir hardest rammet, men sånn er det med influensa også.

I Indre Østfold kommune ble omtrent 50 syke. Den yngste har vært ni år, eldste 80. Alle har klart seg gjennom sykdomsperioden.

– Mange blir veldig bekymret. En del har skjønt at de kan ha korona og bearbeidet det allerede før de har fått testet seg. En del har fått de klassiske symptomene med hoste, feber og tung pust.

Kommunen har testet ca. 900 innbyggere.

– Flere i min omgangskrets har hatt lette symptomer. De er nå tilbake i vanlig fysisk aktivitet, sier legen.

Han opplyser at det er blitt færre tester og en markert nedgang i antall syke spesielt den siste uken.