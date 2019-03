Windsurferen Oda skjønte at hun måtte ta mer risiko, men hun var redd

Egentlig var hun håndballspiller på høyt nivå. Men ball er forlengst byttet ut med brett.

29-åringen starter om kort tid på en ny sesong i verdenscupen. På programmet har hun nye hopp og vanskelige rotasjoner i luften.

Brettet, havet og naturen er hennes elementer, vind og vær likeså. Men det er akkurat det den profesjonelle idrettsutøveren elsker.

Trener i Karibia

Det å windsurfe verden rundt i den ypperste verdenseliten gir et kick.

Akkurat nå er hun i Karibia for å trene inn mot de første konkurransene der i starten av april.

Veteranen fra Tomter i Østfold, med en fortid som elitespiller i håndball, har holdt på slik de siste årene. Hun lever av idretten sin. Det er tredje sesongen hun er proff på heltid.

Hun og kjæresten Håkon Skorge, som er den beste mannlige freestyle windsurferen fra Norge, reiser rundt i en bobil hvis de er i Europa. I tillegg er hun to-tre måneder i Brasil før jul og i Kariba etter jul. Brødholt følger vinden året rundt.

Fakta: Oda Johann Stokstad Brødholt Født: 28 04 89 i Tromsø Kommer fra: Tomter i Indre Østfold Bosted: Over hele verden. Reiser 8–10 måneder i året. Sivilstand: Kjæreste Utdannelse: Norges idrettshøgskole Yrke: Proff windsurfer og kursholder i Norge og Brasil. Bakgrunn: Tidligere elitespiller håndball i Nordstrand og Njård. Har landskamper. Windsurfer fra 2013. Meritter: To 2.-plasser i VM freestyle, fem ganger blant topp tre i verden i freestyle. Har fem ganger vunnet WindJeri freestyle og bølgekonkurranse i Brasil.

Alltid på bølgetoppen

Konkurransene foregår i grenene freestyle, bølger og slalåm.

– Når du bruker så mye tid på idretten, hvorfor satser du da ikke på en brettgren som kan føre til OL?

– I OL er det ikke slik windsurfing som jeg og mange andre liker. Vi digger bølger, slalåm og freestyle i mye vind. I OL skal alt være likt, det er tyngre brett og de konkurrerer også i lite vind dersom det ikke blåser mye. Jeg har lyst til å gjøre tricks, surfe ned en bølge eller seile så fort jeg kan på et raskt karbonbrett. Den følelsen det er å fly over vannet kan knapt beskrives.

– Prøv!

– En god dag på vannet kan sammenlignes med pudderkjøring på ski. Du må bare ha mer av det. Man blir veldig fort hekta på windsurfing. Følelsen av å slippe unna hverdagen og dra på stranden når det blåser kuling, tror jeg de fleste nordmenn som windsurfer, setter høyest på listen over ting de liker å gjøre.

Det Brødholt setter aller mest pris på er å lande et nytt triks. Det er vondt å feile, og kanskje få en mental sperre. Men for at hun skal utvikle seg videre, kan hun ikke gi opp.

– Jeg har ingen trener som sier hva jeg skal gjøre, så når jeg windsurfer, har jeg to personer i hodet mitt. Den ene er meg som windsurfer og den andre en min mentale coach som pusher meg til neste nivå. Av og til kan de være uenige, men stort sett funker samarbeidet godt ... hehe

Fakta: Konkurranseplan 2019 9.–13. april: Freestyle Bonaire, Karibia. 17. april: Slalåm Frankrike Juni: Slalåm og freestyle Portugal Juli: Wave Pozo Juli: Freestyle Fuerteventura September: Slalåm Danmark Annet: Lokale konkurranser i Norge og Brasil

Fikk litt av en oppmuntring

Etter å ha trent iherdig og øvd inn nye momenter, maktet Brødholt å slå 15 ganger verdensmester Sarah-Quita Offringa på slutten av sist sesong i en konkurranse i Brasil. 28-åringen fra Aruba er dronningen i dette miljøet.

– Hva driver deg?

– Jeg er alltid veldig fokusert på triks. Du føler at du vinner hver gang du mestrer noe nytt. Jeg har en god konkurranseinnstilling og lærer meg de kule triksene som jeg før syns var litt for brutale. Jeg har funnet ut at hvis jeg er godt mentalt forberedt, visualiserer triksene og virkelig går «all in» med riktig teknikk, så kan jeg klare det. Og heldigvis «tryner» jeg i vannet, slik at det ikke gjør så vondt hvis jeg mislykkes. Vi faller mye. Uansett er det mindre skader her enn i håndball.