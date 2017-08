Stengte tunneler denne uken

Torsdag starter Statens vegvesen med vask av teknisk utstyr i fem lokale tunneler (se oversikt nede i saken for hvilke og når).

– Tunnelvask er viktig for trafikksikkerheten.Vi vasker nødutstyr, vifter og lys, forklarer byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.

Denne runden med tunnelvask starter på riksveg 509 Solasplitten torsdag klokken 21:00.

De fleste tunnelene blir helt stengt noen timer om kvelden og natten, men det er skiltet omkjøring i stengeperioden.

– Tunnelene blir stengt under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene. Vi stenger om kvelder og netter for ikke å hindre trafikken for mye, sier Gabrielsen.

Vasketider tunnelar august 2017