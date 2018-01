Brannslukkingsapparat i tunnel stjålet to ganger på én natt

Natt til søndag ble to forskjellige brannslukkingsapparater i Kleppevarden tunnel stjålet to ganger, opplyser politiet.

Politiet sier at så snart et slikt apparat fjernes, stenges tunnelen automatisk. Dette for å forhindre at flere kjøretøy tar seg inn i tunnelen under brann.

I tillegg går det en direkte alarm til brannvesenet, som rykker ut.

Dette skjedde altså to ganger natt til søndag.

– Entreprenør måtte også rykke ut for å gjenopprette sikkerheten i tunnelen, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

– Verdien på apparatene er veldig liten i forhold til de ressursene som må brukes. Dette er rent hærverk, fortsetter han.

Saken vil foreløpig ikke bli etterforsket av politiet, fordi de mangler spor og tips i saken.

– Per nå har vi ingenting å gå etter, men vi ønsker selvfølgelig tips. Samtidig ber vi om at folk bruker fornuft.