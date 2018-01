Klokken 15.42 meldte politiet i Sør-Vest at det har vært et trafikkuhell i Nesbuvegen ved Jordbærtorget, og at tre biler er involvert.

Politiet melder om mindre personskader.

– Vi har ikke kommet på stedet enda, men jeg regner med at det er litt trafikale problemer, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt.

Én person klager på smerter, opplyser operasjonsleder i politiet.

Bilene er ifølge politiet klokken 16.10 ute av kjørebanen og trafikken går som normalt igjen.