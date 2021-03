UP-sjefen om påsketrafikken: - Gi rattet til damene

UP-sjefen ber folk vise hensyn i påsketrafikken. Ørjan Deisz

Dersom far overlater rattet til mor, er risikoen for fartsbøter og beslaglagte førerkort mindre - og sjansen for å komme trygt fram større, sier UP-sjef i Vest, Terje Oksnes.

