Front mot front-kollisjon ved Lye, to personer er skadet

Første melding om trafikkulykke på fylkesvei 506 ved Lye gikk ut på at en person satt fastklemt, men dette ble siden korrigert. Melding om ulykken kom rett før 16 mandag. To biler har kollidert front mot front. To personer er skadet og trenger behandling, melder politiet. Fylkesvei 505 og 506 er stengt på stedet og sperret for trafikk.

Ronny Hjertås

Politiet meldte klokken 1728 at det var to menn som var involvert i ulykken, henholdsvis 19 og 41 år. En person er lettere skadet, en person i sjokktilstand etter det som hendte. Lege gir behandling på stedet.

– Ulykken har skjedd ved at et av kjøretøyene skulle krysse en vei og ikke har overholdt vikeplikten, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

19-åringen er anmeldt for ikke å ha overholdt vikeplikten.