Nødetatene rykket ut til E 39 ved avkjørsel til Grødem, der to biler ifølge første melding hadde kollidert. Det skulle dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet fikk melding om ulykken klokken 1445. Men da nødetatene kom fram viste det seg at en bil hadde punktert og at det var dette som var blitt oppfattet som en påkjørsel.