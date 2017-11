Vei på Madla stenges i helgen

Årsaken er arbeid med vann- og avløpsledninger som krysser veien. Det gjør at Madlamarkveien blir stengt for biltrafikk i to døgn fra lørdag 4. november klokken 06.00.

Veien blir stengt i bakken ned mot Madlakrossen og åpner igjen så snart det er mulig, seinest mandag morgen 6. november klokken 06.00. Omkjøring om Hafrsfjord vil bli skiltet. Syklister og fotgjengere kan passere.

Stengningen medfører at bussene som går Madlamarkveien, nr. 4, 6, 7, N85 og N86, ikke kan passere mens arbeidet pågår.