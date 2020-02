To busser har kjørt seg fast i Hunnedalen

To busser har kjørt seg fast utenfor veien i nedre del av Hunnedalen. Det er svært dårlig sikt, og lange køer i trafikken.

Lørdag er kjøreforholdene krevende i Hunnedalen. To busser har kjørt utfor veien. Foto: Heidi T. Høiland Arnesen

Janne Hagen

Aftenbladet har fått flere tips fra lesere som har observert de to bussene. De står nå begge utenfor veien litt ovenfor Øvstabø.

Det er ifølge flere tipsere snøfokk og svært dårlig sikt i området.

Politiet er klokken 12.50 på vei for å sjekke situasjonen.

– Patruljen vår har vært i kontakt med Risa. Begge bussene har kjørt seg fast i et spor. Når det blir snø og fokk så kan du kjøre deg inn i et snøspor slik at du ikke får feste. Det er dett som har skjedd her. Begge bussene har kjørt inn i det samme sporet, og nå kommer de seg ikke løs for egen maskin. Bergingsbil er på vei, sier operasjonsleder i politiet, Jøran Solheim.

Lesere melder om lange køer i området.

Operasjonsleder sier bussene ikke står til hinder for trafikken, men at været kan være årsak til køene.

Vegtrafikksentralen er varslet, opplyser Solheim.

I Sirdal skal vinden komme opp i 20 m/s tidlig lørdag ettermiddag. Det advares det mot snøfokk, og lørdag er det oransje farenivå for skred i området.

Foto: Heidi T. Høiland Arnesen