Fylkesvei 503 stengt ved Veen på grunn av rasfare - håper å åpne i ettermiddag

– Jeg tror ikke veien blir åpnet mandag. Det er utrolig rasfarlig, ingen kan vite når neste ras kommer. Enn så lenge er veien stengt, sier brøytesjåfør Rolf Asle Svela.

Søndag kom et ras og stengte Fv. 503. Da Aftenbladet snakket med Svela like over klokken 15 mandag, var raset nettopp ryddet opp i. Veitrafikksentralen sier de håper å åpne veien en liten periode i ettermiddag men det er foreløpig uvisst når.

– Veien blir nattestengt mellom 22.00 og 06.00. Vi vet foreløpig ikke når veien eventuelt kan åpnes i ettermiddag, sier Lise Kristoffersen, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen.