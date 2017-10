Det opplyser operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt klokka 16.26.

Ifølge operasjonslederen er det ikke meldt om personskader etter sammenstøtet. Trafikken i området står. En politipatrulje er på stedet, opplyser operasjonslederen.

Aftenbladet får opplyst fra bilister på stedet at uhellet har skjedd i sør-gående retning og at køen i 16.45-tiden strakk seg til nord for avkjørselen til Sola-splitten.

Bilister opplyser at veibanen er i ferd med å bli ryddet.