– I tillegg er det i kveld ganske mye frost-tåke på Gardermoen. Kombinasjonen av disse to tingene gjorde at pilotene valgte å lande på Sola i stedet for å fortsette til Oslo, sier lufthavnsjef ved Stavanger Lufthavn, Sola, Leif Anker Lorentzen, til Aftenbladet.

Flyet landet på Sola like over klokken 21.00 onsdag kveld.

– Det er usikkert om de bare sjekker flyet og så setter kursen mot Oslo, eller om de bytter fly og flyr videre senere i kveld, sier Lorentzen.