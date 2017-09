Crossykkel-ulykke i Noredalen, mann i 20-årene fløyet til SUS

Politiet fikk melding om ulykka klokka 1845 mandag og er sammen med ambulanse og luftambulanse på vei.

Ulykken skjedde i utmark i Noredalen.

– Det er gårdsdrift, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Olaug Bjørnsen ved 19-tiden mandag. Dette ble senere korrigert til utmark.

Klokken 18.57 fortalte Bjørnsen at politi, ambulanse og luftambulanse er på vei til stedet.

Klokken 1015 meldte politiet at en person er fraktet til Stavanger Universitetssjukehus med luftambulansen. Tilstanden er ukjent. Ulykka ble først meldt som en BMX-ulykke, men ble korrigert til å være en ulykke som involverte en motorisert terrengsykkel. Senere ble dette endret til crosser, at ulykken skjedde under testing av en banesykkel.

Det er en mann i 20-årene som er skadet i ulykken. Han har kjørt på en gårdsvei med en crosser, har kjørt av veien og falt av sykkelen, melder politiet klokken 2021.

Det har ikke vært vitner til selve hendelsen. Crosseren er sikret, mens politiet foretar straksavhør på stedet.

Tilstanden til mannen er fremdeles ikke kjent, Aftenbladet kommer tilbake med mer.