Disse skiltene betyr at bilister har vikeplikt for syklister, og biler. Det er første gang i Rogaland bilister må vike for syklister i kryss mellom gang- og sykkelvei og sidevei.

Disse skiltene står nå i fem kryss på Forus og Lura.

I tillegg til skiltene er det kommet en heving og ny markering på veiene i kryssområdene. Dette er for at bilistene skal legge merke til den nye ordningen.

Fakta: Her er det «omvendt» vikeplikt Mellom Stavangerveien og Lerkeveien på fylkesvei 44

Mellom Løwenstrasse og Torvmyrå, og kryss mellom Løwenstrasse og Grenseveien, på fylkesvei 349

Mellom Svanholmen og Vassbotnen på fylkesvei 349 langs Foruskanalen, og Svanholmen i kryss inn til Equinor vest og Møller bil

Pål Christensen

Fredrik Refvem

Vil se om uhell eller ulykker har gått ned

Fredrik Nårstad Jensen, leder av sykkelfaggruppen i Bymiljøpakken, kan fortelle at de gjorde en før-undersøkelse da skiltene ble satt opp. Nå jobber de med etter-undersøkelsen, for å sjekke om trafikkuhellene har gått ned i området.

Resultatene fra den siste undersøkelsen er ennå ikke helt klare.

– Såvidt jeg vet har det ikke vært noen uhell siden skiltene ble satt opp, sier Jensen.

I pressemeldingen fra slutten av oktober sier Jensen følgende:

– Syklister får bedre framkomst og bedre komfort på sykkelturen med den nye reguleringen. Konsekvensen for bilistene er at de får to vikesituasjoner når de skal inn på ny vei, og må vike både for bilister og syklister.

Han understreker til slutt at han oppfordrer både syklister og bilister til å følge de nye reglene i kryssene det gjelder.

