E 39: En bil har kjørt av veien ved Vikeså - brannvesenet advarer mot glatt veibane

Ulykken har skjedd i sørgående retning, melder politiet. En bil her kjørt av veien og truffet et tre. To personer er fraktet til sykehus. Trafikkflyten forbi området skal være tilnærmet normal, opplyser politiet på stedet.

– Personene ble betegnet som ikke alvorlig skadet, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik.

Politiet opplyser på Twitter at trafikken kan bli påvirket når bilbergingen starter.

– Vi vurderer derfor om det er mulig å vente med å fjerne bilen til det verste fredagsrushet er over, sier Stavik.