– Det er en teknisk feil som gjør at et spor på Bryne stasjon ikke fungerer som det skal, sier pressevakt Kjell Bakken i Bane Nor.

Alle tog sørgående er 15 minutt forsinket, mens togene nordgående går som normalt.

– Vi har folk på vei og håper at vi får rettet feilen så fort som mulig, sier han.

Hendelsen skjedde klokken 14.30.