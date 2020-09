Ti togavganger mellom Stavanger og Sandnes innstilt

Ti togavganger mellom Stavanger og Sandnes er innstilt fredag morgen.

Foto: Kristian Jacobsen

– I går var det togsettene som var utfordringen. Nå er disse i orden, i dag er det sykdom blant personalet som er årsaken til innstillingene. Våre ansatte følger smittevernrådet som sier at de skal holde seg hjemme dersom de har symptomer, opplyser Dag Brekkan, salgs- og markedsansvarlig i Go-Ahead Nordic.

Disse avgangene er innstilt:

Fra Stavanger:

05.39

06.09

06.39

07.09

11.09

Fra Sandnes:

06.27

06.57

07.27

07.57

11.57

Passasjerer henvises til neste avgang eller Kolumbus sitt busstilbud mellom Stavanger og Sandnes.

Også torsdag var flere avganger innstilt fra morgenen av. Det ble varslet at dette også skulle gjelder om ettermiddagen, men senere kom det kontrabeskjed om at Go- Ahead likevel kunne kjøre ettermiddagsrutene mellom Stavanger og Skeiane som normalt.

