Vogntog sliter på glattå i snøværet

Vet du noe mer, eller har du bilder? Tips oss på 05150 eller send e-post til tips@aftenbladet.no

– Det har snødd voldsomt i området i hele dag, og brøytemannskaper har jobbet for fullt. Likevel er det en del vogntog som sliter med å komme opp bakkene på E39 sør for Helleland, sier trafikkoperatør Nina Heggernes hos Vegtrafikksentralen Vest til Aftenbladet rundt klokka 17.30 tirsdag.

Vogntogene står i krabbefeltet, og skal derfor ikke være til hinder for den øvrige trafikken, mener hun.

En leser melder imidlertid at trafikken står helt stille på E39 ved Helleland på grunn av vogntogene som sliter på glattå. Vedkommende antyder også at vogntogene er utenlandske og ikke forskriftsmessig utstyrt for norsk vinterføre.

– Akkurat nå snør det ikke i området, etter de meldingene vi har fått. Jeg regner med at vogntogene nå bruker tiden på å få på kjettinger. Hvis ikke må de vente til det igjen kommer mannskaper for å strø, sier Heggernes.

Sør-Vest politidistrikt melder at det er svært glatt i området der vogntogene står fast.

– Klokka 18.34 ble det meldt at to vogntog fortsatt står fordi de ikke kommer opp. De okkuperer det ene av to felt. Dermed er framkommeligheten redusert, men det er ikke full stans, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Ingen personer er skadet, men det tyske vogntoget sperrer et kjørefelt ved Tveidebrekka i Hjelmeland, etter å ha kjørt i grøfta, melder Sør-Vest politidistrikt i sent tirsdag ettermiddag. Og advarer samtidig om at kjøreforholdene er glatt og uoversiktlig på stedet.

Sirdal våknet til 40–50 cm nysnø tirsdag, men har hatt en fin dag med mye sol og lite nedbør.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.