E39 VIKESÅ: Et vogntog hadde nok problemer med å nå fram i tide, og fikk motorhavari like ved Circle K, opplyser operasjonsleder i politiet.

Kjøretøyet sperret nordgående felt og det gikk ut over trafikken på stedet. Politiet var på stedet, og det viste seg at vogntoget var gått tom for drivstoff.

Veien skal klokken 15.45 være åpen igjen.

