Problemer på Jærbanen i morgentimene

Aftenbladet fikk onsdag morgen inn flere meldinger fra togpassasjerer som ventet på togene sine.

Årsaken til problemene skal være uregelmessigheter med signalanlegget på Vigrestad og på Ogna.

Toget fra 06.14 fra Vigrestad mot Stavanger hadde ennå ikke ankommet klokken 06.45, melder en passasjer.

Medievakt Olav Nordli i Bane NOR sier at det har vært to feil på signalanlegget som har medført forsinkelser på mellom 10 og 30 minutter.

– Den ene feilen, ved Ogna stasjon, er nå utbedret. Den andre, på Vigrestad, jobber vi fortsatt med. feilene har medført at togene må kjøre sakte fordi de ikke får grønt lys, noe som gir følgeforsinkelser over hele linjen. Dette vil bedre seg utover dagen, opplyste Nordli ved 7-tiden.

En time senere forteller han at også signalfeilen ved Vigrestad er reparert.

– Dermed vil togtrafikken på Jærbanen snart være tilbake til normalen, sier han.

i tillegg til signalanlegget har det også vært problemer med flere billettautomater på strekningen Egersund-Stavanger: «Automatene er veldig trege i kulden, og kundene går før billett blir skrevet ut», melder NSB på sin nettside.