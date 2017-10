Stenger sørgående felt på E39 Motorveien

I perioden fra fredag 27. oktober klokken 18 til mandag 30. oktober klokken 06.00 blir sørgående felt på E39 stengt mellom Kannik og Schancheholen. Trafikantene må da kjøre via Tjensvollkrysset.

– Vi skal legge om sørgående kjørefelt til det som skal bli det permanente kjøremønsteret. Deretter starter arbeidet med å bygge ny av- og påkjøringsrampe til Ullandhaugveien, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen, i en pressemelding.

I byggeperioden blir det bare ett felt de første 600 metrene i påkjøringsfeltet til E39 ved Schancheholen.

Rundkjøringen inn til anleggsområdet nord for miljøkulverten blir fjernet, og to nye permanente rundkjøringer blir åpnet. En sør for miljøkulverten og en på nordsiden. Den nordligste rundkjøringen vil ha en midlertidig innkjøring til anleggsområdet, men denne ska bare benyttes av anleggstrafikk.

Eiterjord oppfordrer trafikantene til å vise hensyn til arbeidene som pågår og ber om forståelse for at de må stenge veistrekningen i helga.

– Vi oppfordrer trafikantene til å være spesielt oppmerksomme er det to nye rundkjøringer, sier Eiterjord.

