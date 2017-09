Mastrafjordtunnelen åpen igjen

Vegtrafikksentralen meldte om stengningen klokken 12.15.

– Det var en trailersjåfør som meldte at noe hang ned fra taket cirka midt i tunnelen. Vi stengte tunnelen med en gang, sier Tore Tysse, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen vest, til Aftenbladet.

Tysse opplyste da at de hadde varslet entreprenøren og at de hadde folk på vei ut for å få sjekket tunnelen.

En snau time etter at tunnelen stengte, klokken 13.12, meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen var åpen for fri ferdsel igjen.

