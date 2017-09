Statens vegvesens kontrollører fikk nok å gjøre under sin kontroll på Tasta og Lura fredag. Av de 1426 kontrollerte kjøretøyene, fikk 26 førere og passasjerer gebyr for ikke å ha brukt bilbelte. Blant disse var to taxisjåfører.

– En tilhenger ble i tillegg avskiltet på grunn av dårlige bremser og dårlig lys, sier Tor Helge Torgersen i vegvesenet.

Tre førere vil bli anmeldt etter kontrollen. En fører hadde mistet sin førerrett tidligere, en fører kjørte fra kontrollen, mens en utenlandsk passasjer som ikke brukte belte, ikke hadde identitetspapirer.

– Totalt fire bilførere som hadde barnesete i passasjersete foran måtte fjerne dette, da det hindrer sikt til høyre, sier Torgersen.

En sjåfør måtteta av sykkelen som var festet på tilhengerfeste bak.

– Dette skjuler baklys og kjennemerke bak, sier Torgersen.