8 kors og 450 fakler lyser for trafikkofrene i Rogaland

106 personer mistet livet på norske veier i 2017. 8 ble drept på veier i Rogaland; i Bjerkreim, Gjesdal, Karmøy, Eigersund, Tysvær og Vindafjord kommuner. I samme periode i 2016 mistet 15 personer livet i rogalandstrafikken.

I tillegg ble hele 450 personer skadet i trafikken, og i denne gruppen var det personer fra alle kommunene i fylket. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) per 15. desember viser at 24 av disse ble hardt skadet.

«Skjult» katastrofe

– Trafikkulykker er en «skjult» katastrofe som rammer landet hvert år. Det er en tragedie for de involverte, for familie og venner. Sammenlignet med andre katastrofer, får de som rammes av trafikkulykker liten oppmerksomhet fra det offentlige. Nettopp derfor er Trafikkofrenes dag viktig. Det handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadet, og vi minnes de som døde etter tragiske trafikkulykker. Dagen er også en markering av viktigheten av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Flest menn omkom

Av de omkomne i Rogaland var tre bilførere, to passasjer og tre var myke trafikanter. Fem døde i frontkollisjon. Seks var menn og to var kvinner.

I aldersgruppen mellom 25-64 år omkom fire personer. I aldersgruppen over 64 år omkom fire personer.

– Tendensen de siste 10 årene er at antall trafikkulykker går nedover, men vi ser svingninger fra år til år. Årsaken til svingningene er det vanskelig å si noe eksakt om. Generelt sett de siste år er fart, rus og uoppmerksomhet medvirkende årsaker i mange av ulykkene, men i 2017 ser vi også spesielle ulykker med tilfeldigheter som er vanskelige å forutse, heter det i pressemeldingen.

Markeres over hele landet

Trafikkofrenes dag er blitt gjennomført i Rogaland de siste 27 år. Det var Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som først tok initiativ til en minnemarkering. Nå blir markeringen gjennomført i 10 fylker i landet, og den er et samarbeid mellom FTU, Trygg Trafikk, vegvesenet, politiet, NAF og andre frivillige organisasjoner.

Her er saken fra fjorårets markering i Stavanger:

Her er programmet:

Klokken 15.00 - 17.00: Lysmarkering på vei

Det blir tent en fakkelboks for hver skadet trafikant i rogalandstrafikken i 2017 og satt opp ett kors for hver trafikant som omkom.

Sted: Stavanger - lysmarkering på vei i Hillevåg, Haugesund - lysmarkering i Karmsundsgaten, Egersund - lysmarkering i sentrum og Bryne - lysmarkering i Arne Garborgs veg

Klokken 18.15 - 18.50: Fakkeltog til minne om trafikkofrene i 2017

Fakler blir utdelt før start.

Sted: Stavanger - fra brannstasjonen til Domkirken, Haugesund - fra Rådhusplassen til Vår Frelsers kirke

Klokken 19.00 - 20.00: Minnegudstjeneste Stavanger Domkirke og Vår Frelsers Kirke i Haugesund

Biskopen inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker og trafikkskadde, familie og venner.

Klokken 20.00-21.00: Kirkekaffe i Domkirkekjelleren og i menighetshuset

Alle er velkomne.

Arrangør: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, NAF, Den Norske Kirke, Brannvesenet og frivillige organisasjoner.

