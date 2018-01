– Flere har kommet til meg og sagt at Trafikksentralen har fått dem til å endre oppførsel i trafikken, sa politibetjent Tommy Stoltenberg til Aftenbladet i desember.

I romjula ble de fem episodene i sesong 5 publisert på Aftenbladet.no. Nedenfor har vi samlet de fem episodene, i tilfelle du ikke har fått sett alle ennå.

Episodene er tematisk inndelt: Forbikjøringer, på to hjul, uvettig kjøring, hensynsløs atferd og til slutt feilparkerte biler.

– Vi håper at Trafikksentralen kan være både til glede og opplysning, og at seerne også kan dra litt på smilebåndet både av enkelte klipp og av kommentarene i studio, sa Fredrik Refvem, fotograf i Aftenbladet, produsent for Trafikksentralen og den som i sin tid hadde ideen til serien, i forkant av sesong 5.