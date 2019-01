Fylkesvei mot Oltedal stengt i flere dager

Det var Gjesdalbuen (krever innlogging) som først omtalte saken.

Veien langs Oltedalsvatnet blir stengt mandag 14. januar klokken 09 og kan være stengt helt fram til fredag 18. januar klokken 12. Men Vegvesenet vil åpne veien så fort det lar seg gjøre etter at arbeidet er ferdig.

Det betyr uansett at folk som skal til hytta i Sirdal denne helgen eller fredag ettermiddag neste helg ikke trenger å tenke på omkjøring. Det trenger du heller ikke om du har tenkt deg til Brekko, for krysset mellom fylkesvei 45 og fylkesvei 287 mot Madland og Brekko vil være åpent.

Årsaken til at veien blir stengt er rassikring.

– Det er en del kubikk som skal fjernes uten at jeg kan si nøyaktig hvor mye det er. Det er snakk om et fjellparti med flere store steinblokker høyt opp som vi vil ta ned i stedet for å prøve å sikre og bolte de fast. For å beskytte veibanen og bremse steinblokkene som faller ned, vil vi legge et lag med grus i veibanen, og det gjør at veien ikke vil være kjørbar så lenge vi holder på med dette arbeidet, sier byggeleder Sigbjørn Sande i Statens vegvesen.

Det ble arbeidet med rassikring på strekningen også før jul, men en befaring med geologer i etterkant viste at det var behov for mer sikring.

Det blir skiltet omkjøring, og anbefalt omkjøring om du skal fra Oltedal til Ålgård blir via fylkesvei 508 Seldalsveien og videre på fylkesvei 315 gjennom Søredalen via Sviland og ned til E39 på Bråstein. Skal du til Sandnes, kan du også kjøre via Noredalen til Vatnekrossen.

Hvis du bor i Dirdal eller Byrkjedal og skal mot Egersund eller sørlige Jæren, anbefaler Vegvesenet fylkesveg 503 til Vikeså.’

– Vi vil sette opp informasjonsskilt med omkjøring, sier Sande.